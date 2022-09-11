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Meta員工爆查克柏格元宇宙頭像 改了40次

聯合新聞網
Meta員工揭露設計查克柏格頭像的背後祕辛，更爆料光是修改他的頭像就高達40次。（取材自推特）
Meta員工揭露設計查克柏格頭像的背後祕辛，更爆料光是修改他的頭像就高達40次。（取材自推特）

臉書創辦人查克柏格上個月在社群平台上分享自己的元宇宙自拍照，引起網友質疑「元宇宙美學」讓人不敢恭維。而近日Meta員工在LinkedIn上揭露設計查克柏格頭像的背後祕辛，更爆料光是修改他的頭像，就高達40次。

根據daily dot指出，聲稱創造出馬克・查克柏格在元宇宙的虛擬動態圖頭像的藝術家，在自己已刪除的LinkedIn貼文中，表示自己花了四周設計查克柏格的頭像，且光修改虛擬頭像就有40次。

查克柏格一開始上傳的元宇宙頭像，被網友罵翻難看到不行。（取材自臉書）
查克柏格一開始上傳的元宇宙頭像，被網友罵翻難看到不行。（取材自臉書）

查克柏格剛釋出基本款的頭像時，引起大批網友議論他的元宇宙美學究竟是否有努力經營，一周後查克柏格馬上po文表示會再改進。

設計這款新頭像的藝術家迪倫（Dylan Dunbar），根據他的LinkedIn基本資料來看，他已經在Meta擔任3D藝術家5個月。迪倫表示，作為Meta新人，在藝術總監史蒂夫（Steve Rheinfrank）的指導下，他在四周不到的時間內，創造了查克柏格的頭像，從雕刻、建模、光影、紋理以及實際上色。迪倫表示，團隊在經過40次的修改才找到滿意的版本。而查克柏格也很滿意，並發布它。

迪倫分享這項創作經過後，貼文被一名社群媒體顧問分享到Twitter，沒想到卻引來許多網友的玩笑。有網友表示，用「 Ready Player Me」這類的速成工具可以在四分鐘內完成Meta在四周內做的事情；其他網友雖然為迪倫感到難過，但也不得不說，他的元宇宙頭像看起來也很糟。

對於這名員工在社群上分享新頭像背後的創作甘苦談與網友回應，Meta未做出任何回應。

查克柏格 元宇宙 社群媒體

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