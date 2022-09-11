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拍攝馬立波圍城慘況 烏克蘭記者獲新聞攝影獎

綜合報導
烏克蘭攝影記者馬洛列卡憑藉在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波期間拍攝的作品，贏得國際新聞攝影圖片大展最大獎「新聞攝影獎」。（美聯社）
烏克蘭攝影記者馬洛列卡憑藉在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波期間拍攝的作品，贏得國際新聞攝影圖片大展最大獎「新聞攝影獎」。（美聯社）

烏克蘭攝影記者馬洛列卡憑藉在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波期間拍攝的作品，贏得國際新聞攝影圖片大展（Visa Pour L'Image）最大獎「新聞攝影獎」。

烏克蘭攝影記者馬洛列卡（圖）憑藉在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波期間拍攝的作品，贏得國...
烏克蘭攝影記者馬洛列卡（圖）憑藉在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波期間拍攝的作品，贏得國際新聞攝影圖片大展最大獎「新聞攝影獎」。（Getty Images）

中央社引述法新社報導，馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）日前在法國南部城市貝比濃（Perpignan）領獎時，將這座「新聞攝影獎」（Visa d'Or for News）獻給烏克蘭人民。

35歲的美聯社記者馬洛列卡與美聯社影音記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）2月23日進入馬立波（Mariupol），是當時第一批進入當地的記者之一。在那之後一小時，俄羅斯開始對烏克蘭投下炸彈。

烏克蘭攝影記者馬洛列卡憑藉在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波期間拍攝的作品，贏得國際新聞...
烏克蘭攝影記者馬洛列卡憑藉在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波期間拍攝的作品，贏得國際新聞攝影圖片大展最大獎「新聞攝影獎」。（美聯社）

馬洛列卡也是最後離開的其中一人，他於3月15日離開時，馬立波已被俄羅斯轟炸得面目全非。

馬洛列卡說，他在那裡度過的20天相當漫長，就像永遠不會結束一樣，而且「一天比一天更糟」。

他拍攝的照片盡顯馬立波戰事恐怖：圍城時被殺的兒童，倒在建築物廢墟中的孕婦，匆忙臨時搭建的墳墓。

烏克蘭戰爭是8月27日揭幕的國際新聞攝影節（International Festival of Photojournalism）主題之一。

攝影 烏克蘭 俄羅斯

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