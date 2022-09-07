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英國最長壽店員 96歲奶奶每周輪三班顧寵物店

聯合新聞網／ 即時報導
96歲的艾琳一周還會輪三班到店裡工作。（截圖自YouTube）
96歲的艾琳一周還會輪三班到店裡工作。（截圖自YouTube）

一名英國「最長壽店員」今年已經96歲了，還沒有打算退休。據鏡報（Mirror）報導，96歲的艾琳（Irene Astbury）在1981年3月時在英國柴郡開了一家寵物用品店。至今40餘年過去了，她還是堅守工作崗位，即使年事已高仍每周輪班三次。

雖然現在她負責的是一些比較簡單的工作，像是為商品標價、打發票等等，但艾琳十分享受這份工作。她在受訪時表示，她覺得出來工作比悶在家好，在店裡也可以看看年輕的員工怎麼工作的。艾琳說自己不想要只是待在家裡看電視，而且自己還站得起來，也對這家店有感情，所以喜歡出門工作。

據報艾琳一直到疫情爆發之前，每周都上班5天，是後來因為家人擔心她受疫情影響，才改為一周排班3天，平均每週上班25.5小時。當年艾琳是和丈夫一起經營寵物用品店，直到2007年丈夫過世後，她才轉為和孫子、孫女合夥。

艾琳的孫女蓋爾（Gayle）說，艾琳已經成為店裡的「家具之一」，有很多客人會特地進來跟她打招呼。蓋爾說店裡有很多客人都是好幾代延續的，因此艾琳可說是看著客人長大的。就連客人的女兒出國旅遊，都會帶照片來跟艾琳分享旅遊經歷，可見她和客人的關係十分緊密。

疫情 英國 退休

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