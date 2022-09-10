「與和尚聊天」 泰國小和尚用英語推廣佛教 和旅客交朋友

參加「與和尚聊天」計畫的和尚正與法國遊客交流。（中央社）

「Hello！How are you！」走進泰國 柴迪隆寺，一群小和尚用英文熱情招呼外籍遊客。透過參加「與和尚聊天」計畫，這群小和尚用英文介紹僧侶生活，和全世界的觀光 客交朋友。

中央社報導，「與和尚聊天」（The Monk Talk）計畫已在泰國清邁柴迪隆寺等知名佛寺進行逾10年。只要不碰政治、保持禮節，廟裡的小和尚歡迎遊客來找他們解惑，用英文和外籍旅客暢聊佛教及僧侶生活。

和尚一休（Ikcue）與其他小和尚在來自美國、法國等地的遊客間梭巡，和不同觀光客大聊特聊，時不時迸發笑聲。一休說，他參與「與和尚聊天」，是為了和來自世界各地的旅客交朋友，也希望能將佛教與各地的旅客分享。

一休一天至少接待20名觀光客。疫情 來臨前，他一天曾與超過百位觀光客對談。一休說，外籍觀光客最好奇的，常是泰國僧侶的出家原因、以及和尚們的生活。

一休表示，一般人對於泰國和尚的印象，可能是每天都在打坐；但除了打坐以外，身為學生的他，在早晨打坐結束後，也會學習國文、公民、英文等科目，如同其他普通高中生。

挽起長長的銘黃色袈裟，和尚宜方花了許久整理儀容，帶領遊客環繞佛塔一圈。宜方坦言，在成為和尚之前，他有段打架抽菸的荒誕過去，而成為和尚則讓他開始沉澱自我。「來這裡以後，就會反省過去、會想說自己當時不應該這樣做。」