我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

「與和尚聊天」 泰國小和尚用英語推廣佛教 和旅客交朋友

綜合報導
參加「與和尚聊天」計畫的和尚正與法國遊客交流。（中央社）
參加「與和尚聊天」計畫的和尚正與法國遊客交流。（中央社）

「Hello！How are you！」走進泰國柴迪隆寺，一群小和尚用英文熱情招呼外籍遊客。透過參加「與和尚聊天」計畫，這群小和尚用英文介紹僧侶生活，和全世界的觀光客交朋友。

中央社報導，「與和尚聊天」（The Monk Talk）計畫已在泰國清邁柴迪隆寺等知名佛寺進行逾10年。只要不碰政治、保持禮節，廟裡的小和尚歡迎遊客來找他們解惑，用英文和外籍旅客暢聊佛教及僧侶生活。

和尚一休（Ikcue）與其他小和尚在來自美國、法國等地的遊客間梭巡，和不同觀光客大聊特聊，時不時迸發笑聲。一休說，他參與「與和尚聊天」，是為了和來自世界各地的旅客交朋友，也希望能將佛教與各地的旅客分享。

一休一天至少接待20名觀光客。疫情來臨前，他一天曾與超過百位觀光客對談。一休說，外籍觀光客最好奇的，常是泰國僧侶的出家原因、以及和尚們的生活。

一休表示，一般人對於泰國和尚的印象，可能是每天都在打坐；但除了打坐以外，身為學生的他，在早晨打坐結束後，也會學習國文、公民、英文等科目，如同其他普通高中生。

挽起長長的銘黃色袈裟，和尚宜方花了許久整理儀容，帶領遊客環繞佛塔一圈。宜方坦言，在成為和尚之前，他有段打架抽菸的荒誕過去，而成為和尚則讓他開始沉澱自我。「來這裡以後，就會反省過去、會想說自己當時不應該這樣做。」

宜方提到，有個觀光客曾向他提問，為什麼泰國僧侶下午不能食用需要嚼食的食物？在經過討論以後，他才得到答案：因為咀嚼會讓人在午後嗜睡、阻礙清淨的思考。

泰國柴迪隆寺「與和尚聊天」（The Monk Talk）計畫，讓年輕小和尚用英文...
泰國柴迪隆寺「與和尚聊天」（The Monk Talk）計畫，讓年輕小和尚用英文與各國遊客交流。圖為與美國學生聊天的小和尚。（中央社）

觀光 泰國 疫情

上一則

BBC即時字幕鬧笑話 誤把「女王」寫成「陰道」

下一則

金正恩曝進口中國新冠疫苗 北韓計畫11月開打

延伸閱讀

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」
泰國寺廟引進健身觀念助僧侶減重 民眾意見兩極

泰國寺廟引進健身觀念助僧侶減重 民眾意見兩極
斯里蘭卡前總統出逃泰國7周 返國接受政界獻花

斯里蘭卡前總統出逃泰國7周 返國接受政界獻花
世界龍舟賽移師泰國 恐削港國際地位

世界龍舟賽移師泰國 恐削港國際地位

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。美聯社

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

2022-09-08 13:46
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩後，英國新國王查理發表聲明。美聯社

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

2022-09-08 15:38
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事