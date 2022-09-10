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泰和尚變身網紅 還轉型跨性別者 現金買名車挨轟

綜合報導
泰國和尚普拉旺以「佛法脫口秀」一砲而紅。（取材自臉書）
泰國和尚普拉旺以「佛法脫口秀」一砲而紅。（取材自臉書）

去年以「佛法脫口秀」暴紅的和尚普拉旺改當起網美，近日普拉旺以現金買了一輛BMW，引發輿論批評，他更乾脆脱下橘色僧袍、畫上濃妝，轉型成為長髮披肩的「跨性別者」，反擊網友對金錢來源的質疑，強調自己每天做四到五份工作，而這輛車更是他「第二個家」。

香港01報導，普拉旺本身也是一名成功的作家，去年與和尚松蓬透過臉書直播講道，以淺顯易動的方式生動、幽默地闡明佛法，一夕暴紅。不過，他選擇在同年12月結束修行生涯，成為一名全職「網紅」，先前則傳出用現金買下一台BMW轎車，讓網友炸鍋、質疑聲浪不斷。

更令人想不到的是，臉書有230萬粉絲的普拉旺接著搖身一變，換上合身亮橘色洋裝、戴上棕色波浪假髮，以女性姿態現身，華麗轉身震驚各界。他在臉書反擊，表示：「我每天做四到五份工作，賣榴槤和辣椒醬。為什麼我買不起？」

普拉旺質疑，為什麼不能用現金買車？當他努力工作的時候，「沒有人眨一下眼睛」。他強調，這台BMW就像第二個家，他會用來完成所有工作任務，也在裡面吃飯休息，並亮出付款帳單，顯示為這台車花了360萬泰銖（約9.8萬美元），並感謝粉絲的支持。

根據泰媒報導，現年31歲的普拉旺從小學畢業就出家，在素可泰府當小沙彌，而他同時還是一名學霸，不但18歲時就通過巴利文佛學7級檢定，之後還成為素可泰府第一位達成巴利文佛學9級檢定的沙彌，等同取得學士學位，此外她還擁有法律學士學位，以及朱拉隆功大學佛教碩士學位，目前正在攻讀博士學位。

以「佛法脫口秀」一砲而紅的泰國和尚普拉旺改當網紅引發輿論批評後，乾脆再轉型成為長...
以「佛法脫口秀」一砲而紅的泰國和尚普拉旺改當網紅引發輿論批評後，乾脆再轉型成為長髮披肩的「跨性別者」。（取材自臉書）

臉書 香港 跨性別

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