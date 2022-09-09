我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

日吹起復古風 隨身聽二手價喊到700美元

編譯洪啟原
日經新聞報導，Sony最早推出的卡帶隨身聽Walkman，若保養狀況良好，如今二手價可喊到5萬至10萬日圓。（路透）
日經新聞報導，Sony最早推出的卡帶隨身聽Walkman，若保養狀況良好，如今二手價可喊到5萬至10萬日圓。（路透）

因CD播放器和MP3等音樂播放媒體崛起而逐漸式微的卡式錄音帶，正在日本掀起新風潮；中高齡族群對卡式錄音帶的需求擴大，帶動二手卡帶交易價格不斷攀升。

日經新聞報導，以Sony最早推出的卡帶隨身聽Walkman為例，若保養狀況良好，目前二手價可喊到5萬日圓（約356美元）至10萬日圓，甚至高於原價3.3萬日圓。Sony在1979年推出第一款Walkman隨身聽，型號是TPS-L2，堪稱全球最早的卡帶隨身聽。

日本大型二手交易商BuySell科技公司的永富悅史說：「就算是老舊、不堪用的TPS-L2外型的隨身聽，市價也可喊到3萬日圓」。

在十年前，即使是播放功能正常的二手TPS-L2，售價也才介於1到2萬日圓。永富悅史表示，二手價比十年前價格飆漲四倍，除了因為流通量少，「也是因為有許多粉絲喜歡走到哪聽到哪的文化」。

根據線上拍賣網站Aucfan統計，在2019年，卡帶隨身聽的成交價大多介於5000至7000日圓，但今年來的成交價飆漲至超過9000日圓。有許多買家是中高齡男性，他們手頭通常較闊綽，可以購買自己喜歡的物品。

日本 拍賣

上一則

查理登基 哈利、梅根的一對兒女理論上成王子與公主

下一則

疫情下另類危機 聯合報報告：人類發展倒退5年

延伸閱讀

招手安卓粉跳槽 蘋果7重點喊：iPhone有價值又可靠

招手安卓粉跳槽 蘋果7重點喊：iPhone有價值又可靠
日本懷舊風吹向隨身聽 二手價喊到700元

日本懷舊風吹向隨身聽 二手價喊到700元
Sony半導體製造社長：台積電是「矽島九州」復活契機

Sony半導體製造社長：台積電是「矽島九州」復活契機
上海二手豪宅搶購 價漲量縮 每平米逾4.6萬美元

上海二手豪宅搶購 價漲量縮 每平米逾4.6萬美元

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩後，英國新國王查理發表聲明。美聯社

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

2022-09-08 15:38
女王伊麗莎白二世。(美聯社)

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

2022-09-08 12:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。美聯社

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

2022-09-08 13:46

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況