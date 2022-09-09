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印度這款安全帽可濾PM2.5 1頂要價56美元

綜合報導
新創公司Shellios Technolabs創辦人巴札克（圖）2016年從地下室起家，著手研發這款他稱之為「全球首創」的安全帽。（路透）
新創公司Shellios Technolabs創辦人巴札克（圖）2016年從地下室起家，著手研發這款他稱之為「全球首創」的安全帽。（路透）

印度首都新德里為寒冬及伴隨而來的霾害備戰之際，當局推出一款配備過濾器和電風扇的機車安全帽，並稱這款安全帽可過濾空氣中高達8成的汙染物質。

路透報導，獲得印度政府投入數千美元研發資金的新創公司Shellios Technolabs創辦人巴札克（Amit Pathak）2016年從地下室起家，著手研發這款他稱之為「全球首創」的安全帽。

新德里冬季近乎令人窒息的空氣汙染，也在2016年首度登上新聞頭條。每年12月中旬至2月，冷氣團都會在當地聚集塵土、汽機車廢氣以及附近各省燃燒農作廢棄物產生的濃煙。

電機工程師出身的巴札克說：「在家裡或辦公室，你都可以使用空氣清淨機，但機車騎士沒有任何保護措施。」

因此，他的公司設計出搭載空氣淨化裝置的安全帽，配備可替換濾網和電池供電的風扇，續航力長達6小時，並支援microUSB充電插槽。

巴札克說，該款安全帽於2019年開始販售。一間獨立實驗室曾在新德里市區街道進行測試，證實這款安全帽可將8成以上的污染物質隔絕在人體鼻腔外。

路透看過的一份2019年測試報告顯示，新款安全帽有助於將室外環境中損害肺部的PM2.5（細懸浮微粒）從每立方公尺43.1微克減少至8.1微克。

印度科技部表示，新款安全帽「讓機車騎士得以呼吸新鮮空氣」。但事實上，解決空汙問題可能沒有那麼簡單，因為去年全球汙染最嚴重的50個城市中，印度共有35個城市上榜。

巴札克在每年3000萬頂的安全帽銷量中發現巨大商機，但他拒絕公布其生產或銷售數據。

這款安全帽每頂要價4500盧比（約56美元），將近普通安全帽價格的4倍，這讓許多機車騎士卻步。

另外，由於這款安全帽重達1.5公斤，巴札克的公司正與大廠合作研發，預計未來數月內推出輕量化版本，以熱塑性材料取代玻璃纖維，並降低製造成本。

巴札克表示，除了在印度國內，這款安全帽還引起馬來西亞、泰國和越南東南亞國家的興趣。

印度首都新德里為寒冬及伴隨而來的霾害備戰之際，當局推出一款配備過濾器和電風扇的機...
印度首都新德里為寒冬及伴隨而來的霾害備戰之際，當局推出一款配備過濾器和電風扇的機車安全帽。（路透）

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