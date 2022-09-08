我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

因疫停駛3年 「東方快車」重出江湖 旅客興奮體驗電影場景

中央社
東方快車穿梭巴黎及土耳其，多次成為文學及電影主題，無奈過去3年因疫情停駛。快車近期重啟，車上乘客體驗5天奢華鐵道行後，抵達終站伊斯坦堡。(Getty Images)
東方快車穿梭巴黎及土耳其，多次成為文學及電影主題，無奈過去3年因疫情停駛。快車近期重啟，車上乘客體驗5天奢華鐵道行後，抵達終站伊斯坦堡。(Getty Images)

東方快車穿梭巴黎及土耳其，多次成為文學及電影主題，無奈過去3年因COVID-19疫情停駛。快車近期重啟，車上乘客體驗5天奢華鐵道行後，抵達終站伊斯坦堡。

東方快車從巴黎出發，駛經匈牙利首都布達佩斯（Budapest）、羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）、保加利亞瓦那（Varna）及土耳其西北部古城艾迪尼（Edirne）後，抵達伊斯坦堡巴克爾科伊（Bakirkoy）區車站，當地樂隊打扮成鄂圖曼帝國新軍（Janissaries）樂團相迎。

東方快車穿梭巴黎及土耳其，多次成為文學及電影主題，無奈過去3年因疫情停駛。快車近...
東方快車穿梭巴黎及土耳其，多次成為文學及電影主題，無奈過去3年因疫情停駛。快車近期重啟，車上乘客體驗5天奢華鐵道行後，抵達終站伊斯坦堡。(Getty Images)

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，這班列車由16節車廂組成，包括9個臥舖車廂、2間休息室、3 間餐廳及1間酒吧等。

墨西哥乘客費瑞爾（ Xavier Ferrer）向「每日晨報」（Daily Sabah）大讚這趟旅程，「每位工作人員都非常友善。食物和服務都很棒」。另一位旅客說，「餐點一流，很高興看到電影裡的火車，在現實生活中體驗」。

東方快車公司負責人德羅爾（Pascal Deyrolle）去年5月赴土耳其擬定今年的計畫，參觀土耳其國鐵（TCDD）及簽署特殊協議後，東方快車時隔3年，終於8月27日再次啟程前往伊斯坦堡。

東方快車1883年開始行駛後，載著歐洲國王、貴族、外交官、政治家、間諜及名導穿越歐陸，例如保加利亞國王費迪南一世（Ferdinand I）、比利時利奧波德二世（Leopold II）、一戰期間被法國政府指控為雙面間諜的奇女子瑪塔‧哈莉（Mata Hari）及懸疑電影大師希區考克（Alfred Hitchcock）。

伊斯坦堡著名的佩拉宮飯店（Pera Palace Hotel）就是為了這群權貴而誕生，讓他們可以在終站一處舒適地點歇息。

東方快車的首批乘客包括法國記者厄布（Edmond About），他也將這段回憶化為文字，於1884年出版相關著作。

此外，許多書籍及電影主題圍繞東方快車，最知名作品的莫過於英國偵探小說家阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）1934年在佩拉宮飯店寫的「東方快車謀殺案」（Murder on the Orient Express），還多次躍上大銀幕。

美國劇作家帕索斯（John Dos Passos）及小說家葛林（Graham Greene）的作品也受到東方快車啟發。

東方快車一度因人氣下降停駛，1919年再次營運時，移除第一次世界大戰戰敗國德國及奧地利站，從巴黎出發，途經瑞士洛桑、義大利米蘭、威尼斯，及塞爾維亞貝爾格勒（Belgrade）及保加利亞索菲亞（Sofia），而非照原定路線走慕尼黑、維也納、布達佩斯及布加勒斯特。列車58小時後抵達伊斯坦堡。

因為疫情停駛3年，東方快車近期重啟，車上乘客體驗5天奢華鐵道行後，8月31日抵達...
因為疫情停駛3年，東方快車近期重啟，車上乘客體驗5天奢華鐵道行後，8月31日抵達終站伊斯坦堡。(Getty Images)

電影 間諜 小說

上一則

加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡

下一則

新冠疫情未歇 中國、印度研發「鼻噴疫苗」盼成利器

延伸閱讀

土耳其總統：希臘占領愛琴海諸島 擬採必要行動

土耳其總統：希臘占領愛琴海諸島 擬採必要行動
土耳其總統厄多安：願居中協調烏克蘭核電廠僵局

土耳其總統厄多安：願居中協調烏克蘭核電廠僵局
因疫停駛3年 東方快車再次橫越歐陸抵伊斯坦堡

因疫停駛3年 東方快車再次橫越歐陸抵伊斯坦堡
從土耳其游到義大利 赤蠵龜旅程點閱率破700萬

從土耳其游到義大利 赤蠵龜旅程點閱率破700萬

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
英國執政黨保守黨新黨魁選舉結果9月5日公佈，外交大臣特拉斯勝出，將接替強生出任英國首相。（新華社）

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

2022-09-05 08:36
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22
25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。（取材自Instagram）

泰國夜店玩太嗨 火辣DJ脫衣解扣讓客人塞錢

2022-08-16 02:00
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？