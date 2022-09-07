創立京瓷、重振日航 日本「經營之聖」稻盛和夫 成功之道在於心

稻盛和夫（左）的性格有著屢敗屢戰的韌性，也有研究家精神。（路透）

「所謂經營之道：動機良善，了無私心。」日本 知名的企業家稻盛和夫已於8月24日病逝，享壽90歲。稻盛和夫為京瓷、第二電電的創辦人，也是日本昭和時代與「經營之神」松下幸之助齊名的一代企業家，亦曾臨危受命，出面拯救面臨破產 的日本航空。

稻盛和夫不僅在日本國內享有盛譽，海外的中國、台灣也有不少崇拜稻盛經營理念的追隨者，並將稻盛與SONY創辦人盛田昭夫、松下電器的松下幸之助、HONDA的本田宗一郎，另外三位企業創辦人合稱為「經營四聖」。雖然日本並無此稱號，但亦足見稻盛和夫的國際影響力。如今經營四聖都已告別人間，曾經叱吒風雲的日本企業史，又翻過了時代的一頁。

稻盛和夫1932年出生於鹿兒島，父親經營當地一間印刷工廠「稻盛調進堂」，原本在戰前稻盛家相對算是家境不錯，但戰爭的爆發讓全家人的命運陷入危難；稻盛和夫曾在專訪中回憶，自己的少年時代活在陰暗害怕、及「鹿兒島日夜連續的空襲」恐懼之中。

稻盛家在空襲中被炸毀，一家人靠著親友接濟度日，加上稻盛一家有7個兄弟手足，家計負荷極大。經歷過戰爭的歲月後，稻盛和夫也順利進入中學就讀，一路往大學邁進。稻盛原本想要攻讀大阪大學醫學 系，但落榜未能考取，而轉讀當時新設立的鹿兒島縣立大學工學系應用化學科。

然而戰爭的陰影卻始終揮之不去，1955年畢業的稻盛，面臨日本社會環境在韓戰結束後的一段艱苦時期，許多像稻盛一樣的年輕人求職不易。結果幸運地在大學恩師的介紹下，稻盛進入京都的「松風工業」工作。

然而初入社會的稻盛，碰上了戰後百廢待舉的年代，薪資不穩定、甚至白做工的情況時常發生，苦於生計又無法發揮所長，成了稻盛和夫青年時代的人生苦惱。稻盛和夫回憶這段歲月，自認為是「倒楣的男人」，不過若是攤開當時日本社會的庶民面貌，稻盛和夫並非特別不幸的個案。

日本知名企業家稻盛和夫的治理心法，他認為「所謂經營之道：動機良善，了無私心。」（美聯社）

屢敗屢戰 自立門戶

微妙的是，稻盛和夫的性格似乎有屢敗屢戰的韌性，也有研究家的精神，職場不順的稻盛決定自立門戶，1959年與松風工業的8名員工出走、創立「京都陶瓷株式會社」，也就是後來享譽國際的「京瓷」。

稻盛特別專攻陶瓷材料的研發生產，新技術研發成功之後，也剛好碰上了1960年代經濟準備起飛、各種電子產品大量生產的時代，特別是松下電器在當時的電視機熱銷風潮，製造所需的絕緣材料就是向稻盛的公司下大筆訂單，從此開啟稻盛的事業新版圖。

稻盛和夫將自己的事業發跡，認為是靠著「動機良善、了無私心」的精神而成功。在60～70年代的日本經濟起飛，稻盛和夫成為當時日本頗有名氣的實業家之一，在昭和時代邁入尾聲、泡沫經濟已見端倪的80年代，日本正準備「電信自由化」的通訊事業解放，當時稻盛和夫以自身經營的京瓷，聯合SONY、三菱等多家企業合資，成立「第二電電」（DDI Corporation），是當時象徵電信自由化的社會指標，而這家第二電電，也是後來日本電信龍頭之一的KDDI前身。

不過當初涉入電信事業，並非稻盛和夫的初中，也有壟斷事業的掙扎矛盾，而稻盛和夫同樣以「動機良善、了無私心」省視自己，以此做為事業進軍的良心標準，最終勇於殺入市場。

阿米巴經營 聞名全球

不管是稻盛和夫的著書、或是談論分析其經營之道的書籍，除了日本之外的最大海外市場，就是中文出版業界。而稻盛和夫代表性的「阿米巴經營法」，更是至今許多企業經營的教材。

所謂的阿米巴經營，是稻盛和夫從京瓷和整合第二電電經驗而來的構想，當一個企業組織成長到一定規模時，通常會出現效率空轉、組織臃腫的弊病，阿米巴經營法如同其名，讓團組分裂切割成6到10人為單位的小型團體，以獨立核算（日文說的「獨立採算制」、「部門別採算」）的方式，重新拉起團體的效率和責任心，進而讓組織繼續運轉下去。

日本一代企業家稻盛和夫（左）及日航總裁尾西健Masaru Onishi（右）。（Getty Images）

臨危受命 拯救日航

這套阿米巴經營法常是企業經營的教材心法，出名的原因之二，也在於後來稻盛和夫與日本航空的重整。稻盛和夫經營故事中另外最為人稱道的，是他晚年臨危受命，來接手重組面臨破產危機的日本航空。2010年日航申請破產，當時執政的民主黨政府（時任首相鳩山由紀夫）找上稻盛幫忙，已從第一線退休的稻盛，當時以78歲的高齡出任日航的榮譽董事，希望藉由他的度過泡沫危機的經營之道，挽救岌岌可危的日航。

而日航也很幸運地在稻盛和夫的出手下，拉回了經營利潤，2012年讓日航重新上市。完成這個歷史任務之後，稻盛和夫於2013退居經營幕後，專心於稻盛財團的運作，以及「盛和塾」繼續培育下一代企業家。

「動機良善，了無私心」

儘管包括稻盛在內，這些昭和戰後企業家的成功，自有其時空背景因素，經驗與觀念移植當代未必適用，但都是以自身見證了日本一代企業經營史，影響了無數投身商戰的企業戰士們。

或許雋永的仍是稻盛和夫的唯一心法：「所謂經營之道：動機良善，了無私心。」