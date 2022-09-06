西班牙遇乾旱 幽靈軍營、11世紀古教堂「重見天日」

在加泰隆尼亞東北部地區，退潮的海水暴露出一座11世紀教堂廢墟。（Getty Images）

西班牙近日面臨嚴重乾旱，導致各處水位暴跌，卻意外讓一座在河底藏了2000年的「幽靈羅馬軍營」，以及一座「11世紀的教堂遺址」重現在人們眼前。

該軍營可以追溯到西元75年，這也讓專家看了興奮，好奇還會看到哪些古代遺址。

據太陽報報導，西班牙西北部加利西亞的某水庫，有一個奎肯尼斯軍營（Aquis Querquennis）被淹沒2000年，專家表示，軍營位於加利西亞距馬德里531公里，當時是羅馬帝國的強盛時期，該基地最多可容納600人。

近日透過無人機空拍，意外發現這座消失的軍營，經歷數個世紀都沒被動過，現在竟然以這種方式出現。巨大的軍事基地還有一座寺廟、溫泉浴場、軍營和醫院。

據The Olive Press報導，根據一年當中不同的水位，通常只能看到2.5公頃的遺址，8月經歷了最熱的夏季加上長期的乾旱，才讓軍營整個露出來。據歐洲乾旱觀測站數據，歐洲經歷炎熱的夏天，近3/4的地區處於乾旱警告。

另一方面在加泰隆尼亞 東北部地區，退潮的海水暴露過去也待在水中的一座11世紀教堂廢墟，1960年代在附近修建水壩時該教堂被洪水 淹沒。