狂收AirDrop裸照 西南航空機長廣播：再傳就掉頭

西南航空一名機長透過廣播，要求乘客停止透過iPhone的Airdrop傳裸照，否則要將飛機掉頭。（路透）

美國西南航空一架飛往墨西哥 卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）航班的機長在旅途中，突然透過廣播向旅客說，如果再不停止透過iPhone 的Airdrop功能向他傳送裸照的話，就要將飛機掉頭，該影片在網路上引發熱議。

紐約郵報報導，根據影片，該名機長透過廣播宣布，「事情是這樣的，如果現在的情況繼續下去，我將把飛機開回登機口，大家都必須下機，並且讓保全介入，然後你們的假期就毀了。所以各位，不管AirDrop什麼東西，不要再傳裸照了，讓我們快去卡波聖盧卡斯吧。」

該影片至今已獲得逾220萬次觀看次數。對此，西南航空表示，「乘客及員工的安全福祉始終是西南航空團隊的優先任務。發現潛在問題的時候，我們的員工會解決問題，維持旅客的舒適。」

有網友認為機長的反應很讚，但也有人認為這件事不該開玩笑，稱機場 很盡責，有給出一個合理的警告，人們必須停止在飛機上做這種事。

今年6月時，西南航空某航班一名男性乘客向其他旅客發送一張色情照片，待飛機降落後，該男子被警方押送下機。