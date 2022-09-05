我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

土耳其→義大利 赤蠵龜3年1萬英里長征暴紅

中央社
一隻名字叫圖芭的赤蠵龜一路游1萬7500公里到義大利南部，這趟旅程累積700萬人次瀏覽。(取材自推特)
一隻名字叫圖芭的赤蠵龜一路游1萬7500公里到義大利南部，這趟旅程累積700萬人次瀏覽。(取材自推特)

土耳其志工3年前為赤蠵龜圖芭安裝追蹤設備後野放。根據最新動態，年紀約落在25至30歲的圖芭，一路游了1萬7500公里(約1萬英里)到義大利南部。這趟旅程已累積700萬人次瀏覽。

「每日晨報」（Daily Sabah）昨天報導，圖芭（Tuba）從土耳其西南部木拉省（Mugla）一處海龜保育中心野放。最新動態顯示，圖芭已經游到義大利南部的萊切（Lecce）海岸附近。

雖然圖芭不是當地動保人士唯一追蹤的赤蠵龜，但牠似乎最享盛名。根據土耳其海龜研究暨救援康復中心（DEKAMER）網站，已有700萬人次瀏覽圖芭動態。

圖芭是唯一從土耳其游到亞得里亞海（Adriatic Sea）時，全程都受到追蹤的海龜。海龜研究暨救援康復中心持續觀察圖芭的一舉一動，藉此研究赤蠵龜的遷徙路線、過冬地點以及覓食方式。

跟著圖芭，還讓中心深入了解何種情況會將海龜推向岸邊或其他地點，以及洋流和地球磁場何以影響圖芭前進的路線。

圖芭啟程的地點是木拉省以赤蠵龜聞名的伊兹圖祖（Iztuzu）海灘，在附近的馬麥里斯港（Marmaris）度過大約兩個月後游向希臘。這3年內，圖芭還去了馬爾他、義大利、波士尼亞-赫塞哥維納、阿爾巴尼亞、蒙特內哥羅及克羅埃西亞。

全球現存7種已知海龜中，赤蠵龜及綠蠵龜以土耳其為家，棲地從土耳其木拉省地中海沿岸西南端，一直延伸至更東邊的哈泰省（Hatay）薩曼達爾（Samandağı）。

土耳其動保組織致力保護海龜，志工也持續追蹤及觀察海龜狀況。根據志工提供的數據，過去兩年，231隻死亡的海龜被沖上岸。有關單位去年解剖87隻死亡海龜後，發現有20%誤食塑膠製品。2020年，32隻海龜因將塑膠吃下肚喪生。

義大利

上一則

貓拳突襲 體育評論員受訪插曲 自嘲貓才是主人

下一則

內州男慶生 坐巨型南瓜划11小時38哩 挑戰金氏紀錄

延伸閱讀

從土耳其游到義大利 赤蠵龜旅程點閱率破700萬

從土耳其游到義大利 赤蠵龜旅程點閱率破700萬
漲5倍...土耳其將提高博斯普魯斯和達達尼爾海峽通行費

漲5倍...土耳其將提高博斯普魯斯和達達尼爾海峽通行費
美警告土耳其 繼續與俄羅斯生意往來恐遭制裁

美警告土耳其 繼續與俄羅斯生意往來恐遭制裁
英國家庭搭機飛土耳其 座位鋪毯沾嘔吐物 空姐：坐吧

英國家庭搭機飛土耳其 座位鋪毯沾嘔吐物 空姐：坐吧

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57
查爾斯（左起）與卡蜜拉夫婦，都對梅根的愛放砲感到頭痛。（路透資料照片）

梅根哈利「膽大妄為」屢勸不聽 查爾斯決定封殺？

2022-09-02 10:54
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱
深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒