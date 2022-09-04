亞馬遜神祕部落滅絕  最後「洞人」獨居26年死去

巴西亞馬遜雨林中有一名至今身分不明的「洞人」原住民，被認為是其部落的最後一名倖存者，近日卻傳出過世消息。（取材自臉書）

巴西亞馬遜 雨林一個原始部落已經「全員滅絕」。當地最後一名被稱為「洞人」（Indigenous man of the hole）的神祕原住民 男子日前被人發現陳屍在吊床上，引起相關活動人士的關注，對失去一種民族語言和文化感到相當悲哀。

綜合媒體報導，這名孤獨而神祕的原住民沒有姓名、外界長年以「Índio do Buraco」或「洞人」稱呼他。他長時間躲在挖的地下坑洞中，數十年來他的土地遭到襲擊，朋友和家人被殺，但他仍抵制外界企圖與他建立的聯繫，設置陷阱並向靠近他的人射箭。

中央社報導，由於他與世隔絕，在亞馬遜雨林獨自生活了26年，被學者認定他是所屬部族在世的最後一人。

國際生存者組織（Survival International）的活動人士申克（Sarah Shenker）指出，「在經歷殘酷的屠殺和土地入侵後，拒絕與外人接觸是他最好的生存機會，他是該部落中的最後一名倖存者，所以這象徵又一個部落的滅絕」。

一名遠距離監測「洞人」健康狀況的工作人員發現其屍體躺在吊床上、處於腐爛狀態，由於他在身體周圍放置色彩鮮豔的羽毛，官員認為他已經為死亡做好準備，並估計「洞中原住民」大約60歲。

據悉，至少還有30個族群生活在亞馬遜雨林深處，外界對他們的人數、語言或文化幾乎一無所知。

來源：euronews YouTube