我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

亞馬遜神祕部落滅絕  最後「洞人」獨居26年死去

編譯張君堯
巴西亞馬遜雨林中有一名至今身分不明的「洞人」原住民，被認為是其部落的最後一名倖存者，近日卻傳出過世消息。（取材自臉書）
巴西亞馬遜雨林中有一名至今身分不明的「洞人」原住民，被認為是其部落的最後一名倖存者，近日卻傳出過世消息。（取材自臉書）

巴西亞馬遜雨林一個原始部落已經「全員滅絕」。當地最後一名被稱為「洞人」（Indigenous man of the hole）的神祕原住民男子日前被人發現陳屍在吊床上，引起相關活動人士的關注，對失去一種民族語言和文化感到相當悲哀。

綜合媒體報導，這名孤獨而神祕的原住民沒有姓名、外界長年以「Índio do Buraco」或「洞人」稱呼他。他長時間躲在挖的地下坑洞中，數十年來他的土地遭到襲擊，朋友和家人被殺，但他仍抵制外界企圖與他建立的聯繫，設置陷阱並向靠近他的人射箭。

中央社報導，由於他與世隔絕，在亞馬遜雨林獨自生活了26年，被學者認定他是所屬部族在世的最後一人。

國際生存者組織（Survival International）的活動人士申克（Sarah Shenker）指出，「在經歷殘酷的屠殺和土地入侵後，拒絕與外人接觸是他最好的生存機會，他是該部落中的最後一名倖存者，所以這象徵又一個部落的滅絕」。

一名遠距離監測「洞人」健康狀況的工作人員發現其屍體躺在吊床上、處於腐爛狀態，由於他在身體周圍放置色彩鮮豔的羽毛，官員認為他已經為死亡做好準備，並估計「洞中原住民」大約60歲。

據悉，至少還有30個族群生活在亞馬遜雨林深處，外界對他們的人數、語言或文化幾乎一無所知。

來源：euronews YouTube

原住民 亞馬遜 巴西

上一則

世上最大魚類 鯨鯊「黑洞般巨口」吞食畫面驚人

下一則

歐洲最大恐龍在他家後院 葡國民宅挖出「25米長頸巨龍」化石

延伸閱讀

華男詐騙亞馬遜案 判刑18個月

華男詐騙亞馬遜案 判刑18個月
亞馬遜手機退貨 一個半月無回應

亞馬遜手機退貨 一個半月無回應
南加華男亞馬遜詐騙案認罪 被判18個月有期徒刑

南加華男亞馬遜詐騙案認罪 被判18個月有期徒刑
遊戲業掀整併潮 亞馬遜傳收購EA

遊戲業掀整併潮 亞馬遜傳收購EA

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06
查爾斯（左起）與卡蜜拉夫婦，都對梅根的愛放砲感到頭痛。（路透資料照片）

梅根哈利「膽大妄為」屢勸不聽 查爾斯決定封殺？

2022-09-02 10:54

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔