歐洲最大恐龍在他家後院 葡國民宅挖出「25米長頸巨龍」化石

葡萄牙中部小鎮蓬巴爾的一戶民宅後院，挖出可能是歐洲歷來出土最大的恐龍化石。(路透)

葡萄牙中部小鎮蓬巴爾（Pombal）一位民眾5年前在自家後院疑似挖到「化石碎片」，如今證實是一種身長可達25公尺的長頸巨龍骨骸，而且可能是歐洲至今出土最大型的恐龍 化石，一系列照片也在近日曝光。

中央社引述英國 「衛報」報導，該名居民2017年聯絡了里斯本大學（University of Lisbon）的研究人員前來訪查，葡萄牙與西班牙的古生物學家經過多年努力，考古團隊在8月初透露說，這隻恐龍應屬「蜥腳下目、腕龍屬」，身高約在12公尺，身長有25公尺，生存時間約在1.5億年前。

由照片可見，這隻恐龍的一根肋骨似乎都比成年人的身高還長，要能夠拍下完整現場，還必須要動用無人機幫忙。

報導中說，目前這隻恐龍的肋骨與脊椎骨已被挖掘出來，專家認為從埋藏的位置看來，身體的其他部位應該還埋在更深的土裡面。根據了解，「蜥腳下目」恐龍是有史以來最大的陸地動物，雷龍與梁龍也都屬於「蜥腳下目」。