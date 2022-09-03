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日本埼玉縣所澤市人孔蓋廣告 年收達700萬日圓

編譯羅方妤
所澤市利用人孔蓋開展廣告業務，目前每年賺到的廣告費達約700多萬日圓。（取材自推特）
所澤市利用人孔蓋開展廣告業務，目前每年賺到的廣告費達約700多萬日圓。（取材自推特）

日經中文網報導，埼玉縣所澤市目前每年廣告費收入達約700多萬日圓（約5萬美元） ，這筆錢已成為當地不可忽視的收入，而賺錢的祕訣就在人孔蓋。

所澤市在2018年4月率先利用人孔蓋開展廣告業務。他們的考量是，預計隨著人口減少，下水道收費也會減少，決定引進人孔蓋廣告業務自主開源。儘管所澤是最初面臨質疑聲浪，但人孔蓋廣告業務的知名度也逐漸提高。

所澤市推出的廣告投放業務有一至三年的專案，如果是普通企業廣告，租用一個人孔蓋三年約收費30萬日圓。目前當地企業共約投放30個人孔蓋廣告，加上所澤市與「機動戰士鋼彈」和「新世紀福音戰士」等知名動漫合作，特色人孔蓋的數量更多。

2020年秋季在所澤市開幕的文化藝術設施「所澤櫻花城」附近有許多卡通人物人孔蓋。在最近的車站JR東所澤站與櫻花城間，每隔幾十公尺就有一個畫著熱門動漫人物的人孔蓋。當局也在那年開始製作用LED照亮動漫人物的「發光人孔蓋」，向營運「所澤櫻花城」的知名出版企業角川集團收取廣告費用。

此外，「機動戰士鋼彈」作者安彥良和就住在所澤市，當地因此有好幾個「鋼彈人孔蓋」，吸引許多粉絲前來拍照留念。當局今年1月還將「機動戰士鋼彈 THE ORIGIN」卡通人物人孔蓋做成卡片發放，結果結果8600張卡片短短兩天就一搶而空。

企業也對人孔蓋廣告評價很高，稱「行人意外看腳下，效果很明顯」。所澤市的成功也使其他地方政府紛紛效法。

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