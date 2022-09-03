菲律賓馬可仕家族電影惹爭議 被諷像喜劇

菲律賓總統小馬可仕上任後，由他的長姊擔任執行製片人、敘述馬可仕家族在1986年人民力量革命時經歷的電影「馬拉坎南宮的女傭」上映，引發正反兩派討論。（中央社）

菲律賓總統小馬可仕上任後，由他姊姊擔任執行製片人、敘述馬可仕家族的電影 上映。這部電影在菲國票房亮眼，但也引發正反兩派討論。

中央社報導，電影「馬拉坎南宮的女傭」（Maid in Malacañang）日前上映，描述前總統馬可仕一家人在「人民力量革命」爆發後，逃往夏威夷 前72小時在總統府「馬拉坎南宮」的經歷。

大學生凱蒂表示，這部片有助於出生在這個世代的人，從不同的角度去了解歷史。但劇中未著墨馬可仕提前選舉、操縱選舉結果一事，相當可惜。

曾任參議員的反對派領袖艾奎諾二世1983年在馬尼拉國際機場遇刺身亡後，馬可仕於1985年宣布，較預定時間提前一年，於1986年舉辦總統大選。但反對陣營指馬可仕操縱1986年大選，成為人民力量革命導火線。

民眾費南德茲認為，這部電影展示了馬可仕家族私下的面貌。她表示，因為過去的負面形象，她原本有點擔憂小馬可仕的治理風格，但看過電影後，現在能夠理解他的參選動機。

日經亞洲報導，研究馬可仕政府和家族的菲律賓大學學者雷耶斯說，馬可仕家族顯然試圖藉此「喚起同情，讓我們為他們感到難過」。

菲律賓記者兼電視節目主持人奧塞尼亞在馬尼拉時報的專欄上說，導演 達羅．葉與小馬可仕長姊艾米．馬可仕討論後拍出這部電影，但他並不是在拍紀錄片。「他稱之為戲劇，帶有喜劇色彩的戲劇」。