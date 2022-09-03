印度爆破2違法30層大樓 民眾認為可殺雞儆猴

印度新德里郊區2棟摩天大樓違建28日爆破拆除，這兩棟樓高103公尺、內有850間住宅。（Getty Images）

印度 兩棟約100公尺高、蓋到30多層的半完成大樓，因違反建築規範以及官商勾結，日前在一場爆破中化為瓦礫，成為印度歷年來被爆破拆除的最高建築物。為安全起見，當局下令大樓四周數千居民當天撤離他們所住公寓約10小時。

中央社報導，伴隨著數聲巨響，首都德里衛星城市諾伊達境內的超科技雙子塔大樓頓時崩塌，現場被揚起的塵灰籠罩。這兩棟大樓為毗鄰而建，分別高103公尺及97公尺，拆除之前已蓋到33樓和30樓。

據報導，2004年，建商推出社區建案，規畫在社區內興建14棟10層高的大樓，但經多次修改計畫，現在社區已擁有15棟12層高的大樓，外加興建中的這兩棟大樓；兩棟樓的樓高規畫也從25層增至41層，建地更是原本承諾保留的社區綠地。

社區住戶協會於2012年年中開始向諾伊達市政當局投訴建商違反承諾以及非法蓋樓，要求撤銷這兩棟大樓的建築許可，同年底告上地方高等法院；2014年，高等法院裁決必須拆除這兩棟超高大樓。

住戶與建商之間的法律戰提升到印度最高法院，最高法院於2021年以雙子塔大樓違反建築規範以及存在官商勾結為由，下令由建商自費拆除，並退費給這兩棟大樓的買主，並附加利息。

根據電視台報導，為了此次行動，爆破團隊做了許多準備工作，除了覆蓋巨網控制塵土以及碎塊之外，也挖好數道壕溝吸收衝擊波，部署了100輛灑水車、15架抗霧霾砲以及多台塵土吸收器，降低塵土量。

諾伊達當局安排了700名軍警管制交通及維持秩序，周邊數十棟大樓也被包上覆蓋物，住戶被暫時疏散、30餘隻流浪狗被帶走安置。

這兩樓大樓的斷垣殘壁將被運到特定地點，回收可用的金屬及鋼材。