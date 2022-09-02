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加國主播未染髮被解雇 溫蒂漢堡變「灰髮女孩」反歧視

中央社
加拿大溫蒂漢堡在推特發布新頭像，品牌標誌紅髮女孩變成灰髮，力挺被解雇的新聞主播拉弗萊姆，反對性別和年齡歧視。（取材自推特）
加拿大溫蒂漢堡在推特發布新頭像，品牌標誌紅髮女孩變成灰髮，力挺被解雇的新聞主播拉弗萊姆，反對性別和年齡歧視。（取材自推特）

溫蒂漢堡（Wendy's）的品牌標誌紅髮女孩，一夕間突然變成了灰髮！加拿大溫蒂漢堡在社群媒體上發布更新頭像，代表力挺被解雇的新聞主播拉弗萊姆（Lisa LaFlamme），反對性別和年齡歧視

加拿大溫蒂漢堡日前在社群媒體上貼出灰髮女孩頭像，貼文說：「無論髮色如何都一樣」，並標上#LisaLaflamme和#NewProfilePic的標籤。

58歲的拉弗萊姆是加拿大著名新聞主播，任職加拿大電視網35年，從2011年起擔任黃金時段全國晚間新聞主播。前陣子她在推特發布一段影片，透露她被加拿大電視網通知終止全國新聞主播職務。

外界熱議拉弗萊姆「被消失」事件。加拿大「環球郵報」報導稱，CTV新聞的高級主管梅林（Michael Melling）一次在內部質問「誰批准讓拉弗萊姆頂著一頭灰白髮上鏡？」引發網路輿論沸騰，認為此次解雇恐涉及性別和年齡歧視。

在新冠疫情期間，拉弗萊姆因為不方便找髮型師，也懶得每天自己染髮，因而決定停止染髮，呈現自然髮色。她當時稱，這是一種「解脫」。拉弗萊姆的專業備受推崇，今年剛獲得加拿大影視獎最佳新聞主播殊榮。

她被開除的消息震驚各界，前亞伯達省省長諾莉和前加拿大環境部長麥肯納（Catherine McKenna）批評電視台做法「粗魯」。著名投資家狄金森 （Arlene Dickinson）稱讚拉弗萊姆正「優雅地」變老並激勵著其他人，但電視台卻針對她年齡歧視。

知名品牌多芬加拿大公司率先發起一項活動，敦促人們將個人資料照片更改為灰色，以支持那些選擇擁抱白髮的人。

溫蒂漢堡的品牌標誌紅髮女孩。（美聯社）
溫蒂漢堡的品牌標誌紅髮女孩。（美聯社）

加拿大 社群媒體 歧視

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