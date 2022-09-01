94年來首見 20歲女大生「素顏」選美 闖進英國小姐決賽

現年20歲的芮歐夫(Melisa Raouf)來自倫敦，22日在倫敦舉行的英國小姐選拔準決賽中以天生麗質驚艷評委。（取材自臉書）

英國 小姐選美舉辦94年以來，出現首位「素顏亮相」的參賽佳麗。英國20歲女大學生芮歐夫（Melisa Raouf）希望不帶妝走伸展台的決定，能鼓勵女性欣然接受自己天生的容貌，她也闖進英國小姐選美決賽。

中央社引述英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，芮歐夫目前就讀倫敦國王學院（King's College London）政治系，她表示，她之所以決定不帶妝走伸展台，是希望鼓勵其他女性欣然接受自己天生的外貌，並在這個沉迷社群媒體 的時代，鼓勵大家追求內在美。

芮歐夫認為，如果對自己肌膚滿意，就不該為悅己者容而遮蓋自己的容顏，她也指出，「我們的缺點造就了我們，使我們成為獨一無二個體。」

她晉級決賽時又驚又喜，強調自己現在打算對圍繞在化妝和社群媒體上的「有毒」論述不予理會。芮歐夫說：「這對我來說意義重大，因為我認為許多不同年齡的女性之所以會化妝，是因為外界施加壓力。」

芮歐夫將會參加10月登場的決賽，屆時她會再次以素顏登場，勇敢一搏，並且強調是為「所有女孩」而這麼做。

芮歐夫以天生麗質驚艷評委，英國小姐主辦人畢斯利（Angie Beasley）表示，這是他們第一次看到參賽佳麗不帶妝參賽，「這鼓勵參賽者向我們展示她們最真實樣貌，不必在社群媒體上帶著妝容躲在特效濾鏡的背後。」