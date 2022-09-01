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「現代啟示錄」角色藍圖 越戰傳奇攝影記者 裴基辭世

綜合報導
裴基(右前)1991年攝於柬埔寨。(美聯社)
裴基(右前)1991年攝於柬埔寨。(美聯社)

越戰傳奇攝影記者裴基（Tim Page）日前在澳洲家中因癌症辭世，享壽78歲。過去共事的同僚和友人讚揚裴基是熱心的「導師」，擁有「驚人天賦」。

裴基據說是電影「現代啟示錄」（Apocalypse Now）片中，丹尼斯霍柏（Dennis Hopper）飾演角色的靈感來源。

中央社引述法新社報導，招牌的萊卡相機上肩，嘴巴叼根菸，裴基1960年代大半時間穿梭在法屬印度支那的三角洲和叢林，捕捉足以定義越戰和一個時代意義的影像。

越戰升溫之際，裴基進入新聞界，任職合眾國際社（United Press International），最後成為無所畏懼、非傳統、如實反映的「怪論」（gonzo）攝影記者象徵。

越戰對裴基個人生活的衝擊，一如對他攝影記者生涯的影響。好友陶德（Mark Dodd）形容裴基是一名熱中於「人道的學生」，「這成為他一項深遠的計畫、他一生的追求，最後向那些所有失去生命的記者致敬。」

1997年，裴基共同編輯一本名為「安魂曲」（Requiem）的著作，這本書以編年體的方式記錄在法屬印度支那和之後越南的衝突中喪生的135名攝影家作品。

裴基(左)1997年與美聯社記者Horst Faas(右)出席「安魂曲」簽書會。...
裴基(左)1997年與美聯社記者Horst Faas(右)出席「安魂曲」簽書會。(美聯社)
裴基(中)1966年在越南時因被手榴彈碎片擊中，身負重傷。(美聯社)
裴基(中)1966年在越南時因被手榴彈碎片擊中，身負重傷。(美聯社)

攝影 印度 越南

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