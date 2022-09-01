「現代啟示錄」角色藍圖 越戰傳奇攝影記者 裴基辭世

裴基(右前)1991年攝於柬埔寨。(美聯社)

越戰傳奇攝影 記者裴基（Tim Page）日前在澳洲家中因癌症辭世，享壽78歲。過去共事的同僚和友人讚揚裴基是熱心的「導師」，擁有「驚人天賦」。

裴基據說是電影「現代啟示錄」（Apocalypse Now）片中，丹尼斯霍柏（Dennis Hopper）飾演角色的靈感來源。

中央社引述法新社報導，招牌的萊卡相機上肩，嘴巴叼根菸，裴基1960年代大半時間穿梭在法屬印度 支那的三角洲和叢林，捕捉足以定義越戰和一個時代意義的影像。

越戰升溫之際，裴基進入新聞界，任職合眾國際社（United Press International），最後成為無所畏懼、非傳統、如實反映的「怪論」（gonzo）攝影記者象徵。

越戰對裴基個人生活的衝擊，一如對他攝影記者生涯的影響。好友陶德（Mark Dodd）形容裴基是一名熱中於「人道的學生」，「這成為他一項深遠的計畫、他一生的追求，最後向那些所有失去生命的記者致敬。」

1997年，裴基共同編輯一本名為「安魂曲」（Requiem）的著作，這本書以編年體的方式記錄在法屬印度支那和之後越南 的衝突中喪生的135名攝影家作品。