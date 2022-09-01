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菲律賓史上第1人 77歲婦人遊遍193個聯合國會員國

中央社
77歲的菲律賓婦人芮卡莎，完成遍遊遍聯合國193個會員國的壯舉。（取材自臉書）
77歲的菲律賓婦人芮卡莎，完成遍遊遍聯合國193個會員國的壯舉。（取材自臉書）

77歲的菲律賓婦人芮卡莎（Odette Aquitania Ricasa），走遍193個聯合國會員國，日前抵達伊拉克庫德斯坦（Kurdistan），成為首位完成這項壯舉的菲律賓人。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，芮卡莎來自馬尼拉市奎艾波區（Quiapo），現居美國。她表示自己高中和大學最喜歡的科目是地理，看著老師展示蘋果樹、鹿、駝鹿、山脈、雪和白色聖誕節的圖片，當時的她就下定決心「我有一天會去美國。」

芮卡莎的父親因賭博失去一切，1971年時她來到美國，身上僅有50美元，但她靠著系統分析師和房地產仲介工作努力存錢，芮卡莎40歲時終於可以開始到不同的國家旅行。

芮卡莎說，旅行就是學習；對她來說，真正的挑戰是如何用最便宜、有趣的方式從一個目的地到另一個目的地。雖然曾遇見危險的狀況，但無論她到哪裡，人們總是好客且友好。

芮卡莎曾到巴基斯坦。（取材自臉書）
芮卡莎曾到巴基斯坦。（取材自臉書）

除了聯合國會員國外，芮卡莎還曾造訪聯合國觀察員國梵蒂岡和巴勒斯坦，及太平洋偏遠的魯賓遜島（Robinson Crusoe）、靠近阿拉伯海的拉克沙群島（Lakshadweep）、位於印度洋的安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）等。

芮卡莎造訪的最後五個國家為蘇丹、查德、中非、利比亞和伊拉克。

芮卡莎說，完成這項壯舉讓她欣喜若狂。「我熱愛挑戰，可能發生什麼事或遇見什麼人的未知性，可能性無窮無盡。」

芮卡莎到訪蘇丹。（取材自臉書）
芮卡莎到訪蘇丹。（取材自臉書）
芮卡莎到訪蘇丹。（取材自臉書）
芮卡莎到訪蘇丹。（取材自臉書）

利比亞是芮卡莎造訪的最後五個國家之一。（取材自臉書）
利比亞是芮卡莎造訪的最後五個國家之一。（取材自臉書）

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