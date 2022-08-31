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11年沒下過雨 西非「世界遺產」古都遭遇滅亡危機

綜合報導
位於西非茅利塔尼亞國的城鎮欣蓋提，因為沙漠化嚴重而瀕臨滅亡危機。（取材自推特）
位於西非茅利塔尼亞國的城鎮欣蓋提，因為沙漠化嚴重而瀕臨滅亡危機。（取材自推特）

位於西非北部「茅利塔尼亞」，千年以前曾經是繁榮的貿易據點，然而近年來受到氣候變遷影響，境內沙漠化傾向越來越嚴重，甚至連被登錄為世界遺產的古都市鎮「欣蓋提」（Chinguetti），都因為沙漠化的緣故，而逐漸瀕臨滅亡危機。

根據日本讀賣新聞報導，由於林木過度砍伐，加上氣候變遷的關係，北非的撒哈拉沙漠在這10年間已經擴張了10％之多。欣蓋提鎮則至少到今年6月為止，已經連續11年沒有下過任何一滴雨，即使當局嘗試種植「椰棗樹」來抵抗沙漠化，但是效果依然有限。

當地民眾指出，面對沙漠不斷擴張，若不盡快增加林木面積，就實在很難安心下來。欣蓋提鎮目前周邊人口大約為5000人，和十年前相比只剩下一半，年輕人口外移更是嚴重，有居民認為再這樣下去，整個城鎮遲早會從此消失。

為了防堵撒哈拉沙漠，包含茅利塔尼亞的鄰近11國在內，於2007年起制訂計畫，要在30年內建造總面積達8000平方公里的樹林，形成「巨大的綠色屏障」阻止沙漠擴張；然而因為資金及管理等問題，計畫目前進度只完成20％左右。

茅利塔尼亞當局出面呼籲，希望國際社會能夠給予援助。埃及也認為，世界主要大國也必須減少化石燃料的使用，防止暖化現象加劇更是關鍵。

氣候變遷 世界遺產 暖化

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