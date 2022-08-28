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日首位女攝影記者逝世 107歲笹本恒子 最愛吃肉喝紅酒

中央社
被公認為日本第一位女性攝影記者的笹本恒子日前逝世，享嵩壽107歲。（路透）
被公認為日本第一位女性攝影記者的笹本恒子日前逝世，享嵩壽107歲。（路透）

日本第一位女性攝影記者笹本恒子日前因年事過高逝世，享嵩壽107歲，距離她的108歲生日僅有兩周。在一戰出生、活過二戰的笹本歷經許多歷史重大事件，即使年過百歲，她的心態依舊年輕，並把吃肉喝酒視為長壽祕訣。

笹本恒子在1914年、第一次世界大戰爆發當年出生於東京，原本立志要當一名畫家，但遭父親否決。她之後因為和朋友觀看一部黑白電影受到啟發，開始從事攝影工作，在1940年加入日本攝影師協會，成為日本第一位女性攝影記者。

產經新聞報導，笹本的鏡頭記錄了日本近代史許多重要時刻，包括二次世界大戰前夕，日德義同盟國相關人士會面、二戰後監管日本的美國五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur），以及日美安保條約之爭等，拍攝主題橫跨知名人物到市井小卒，甚至煤礦工人的妻子也能成為她拍攝對象。

笹本曾一度停止攝影工作，但在70多歲時重新拿起相機，1985年舉辦個展「給昭和年代添加色彩的人們」，引發極大迴響。

2016年，笹本恒子獲得素有攝影界奧斯卡獎之稱的露西獎（The Lucie Awards）終身成就獎榮譽。日本攝影師協會以她為名，設立了「笹本恒子攝影獎」。

笹本恒子在年近百歲時依舊行動自如、思考清晰，她有多本著作分享長壽祕訣。在97歲時寫作「97歲的幸福論」，直到滿103歲之前仍持續推出相關著作。

笹本恒子表示，即使年紀大了，她依舊每天吃肉，尤其喜歡可以配紅酒的肉類料理，她表示，有些人或許認為高齡者不宜吃肉，其實這是錯誤的想法。「又有人說年紀大了就應該多吃青菜、豆腐，這種說法太荒謬了。你必須獲得足夠的蛋白質和脂肪。」

她透露，自己不吃米飯或麵包，但每天喝一杯紅酒，打造自己的「笹本流」健康法則。紅酒內含多酚，對於預防失智症具有良效。

她曾說：「人不應該懶惰，重要的是對生活抱持正面態度，永不放棄。必須鞭策自己，保持警覺，這樣才能持續邁進。」

攝影 日本 奧斯卡獎

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