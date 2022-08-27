天氣惡劣 紐西蘭海豹迷路 誤闖生物學家的家

紐西蘭天氣惡劣，海豹誤闖海洋生物學家房子做客。（取材自臉書）

紐西蘭天氣惡劣，一名海洋生物學家的家裡來了一名不速之客：一隻海豹，屋主太太說牠是一名「好客人」，在房子裡待了一會兒後，見到大門打開就乖乖離開。

英國廣播公司（BBC）報導，這隻年紀不大的海豹來到距離海邊約150公尺、位於紐西蘭芒格努伊山（Mount Maunganui）的這處民宅，大概是從家裡貓Coco使用的貓門鑽進家裡。

屋主是海洋生物學家羅斯（Phil Ross），不過他正好不在家。

當天，羅斯太太剛上完健身 課回到家，赫然發現家裡來了一名不速之客，趕緊叫兩個孩子起床看，但因為海豹發出聲音，孩子們不敢太靠近。

羅斯表示，他沒有機會表現一下，覺得很可惜，「這是一個大笑話，這大概是海洋生物學家能夠派上用場的一種家庭緊急狀況，但偏偏我不在家」。

他說，海豹大概十個月大，屬於「青少年」，這個年紀的海豹可能會做出糟糕的決定，例如在惡劣的天氣下出去游泳 ，然後撤退到內陸休息。

他太太說：「牠是位好客人，當我打開前門給牠一些空間時，牠決定離開，再次對戶外世界感到好奇。」

羅斯一家人替這隻海豹取了暱稱「奧斯卡 」（Oscar）。在拍了一些照片後，保育部人員將奧斯卡接走，讓牠重返大海。