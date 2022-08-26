英女頭髮染一半 設計師鎖門下班忘記她了

女子頭上的染劑都還沒沖掉就被關在沙龍裡，讓她非常傻眼。（取材自TikTok）

英國 一名女子日前到美髮沙龍染髮，不料最後所有員工都忘記她還在那裡，全都下班回家了，讓她傻眼的將影片傳上網路，問網友自己該怎麼辦。

據鏡報（Mirror）報導，伊洛伊斯（Eloise Wright）在影片中分享，自己跟設計師約了下午3時到現場染髮，設計師替她上完色以後，告訴她等上色時間到會有其他人幫忙洗掉，接著設計師就跟朋友在一旁聊天。後來伊洛伊斯回過神來，發現現場的人都下班離開了，不但沒有幫她洗頭，還把門上了鎖。因此伊洛伊斯決定發影片跟網友分享這次誇張的染髮經歷，順便問問網友現在該怎麼辦。

網友們比伊洛伊斯還要心急，紛紛留言詢問她後續情況。所幸後來有員工回到現場，因此她便請對方幫她把頭上的染劑洗掉，不過最後伊洛伊斯還是自己吹頭髮，並在影片上寫道：「我得自己吹頭髮」。

網友都認為這樣的服務體驗太誇張，有網友說要是發現自己被單獨鎖在沙龍裡面一定會很緊張，也有人提議既然這樣就好好使用裡面的洗護產品，不少網友都認為這樣的服務真的太差了，建議伊洛伊斯不要付錢。不過也有網友認為伊洛伊斯是在自導自演，認為沙龍不可能下午4、5時就關門。