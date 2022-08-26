我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

美夫妻帶12孩度假食物滿屋 漢堡、薯條、零食擺整桌

聯合新聞網
艾莉西亞（前）與丈夫育有12個小孩。（取材自Instagram）
艾莉西亞（前）與丈夫育有12個小孩。（取材自Instagram）

來自紐約的艾莉西亞（Alicia Dougherty）及丈夫喬希（Josh）有12個小孩，原本飽受不孕之苦的她，領養小孩後，卻意外迎來另外11個孩子，現在她常常在Instagram上分享一家14人的生活點滴，讓許多網友深感佩服。

根據「太陽報」報導，他們日前帶著12個孩子前往馬里蘭州的大洋城（Ocean city）度假，艾莉西亞便上傳了全家人的三餐，從早餐甜甜圈與水果到午餐的麥當勞，都是相當驚人的數量，且怕孩子吃不飽，她還在租來的度假公寓裡放了許多零食與水果。

一家14口人出門玩，不論是外食還是住宿裡儲備的食物量都非常驚人。（取材自YouT...
一家14口人出門玩，不論是外食還是住宿裡儲備的食物量都非常驚人。（取材自YouTube）

晚餐則是漢堡、薯條及牛肉，孩子們吃完還從冰箱裡拿出甜點繼續吃，巨量的外食生活習慣被分享到社群平台上後，有網友便對艾莉西亞家的飲食模式提出質疑。有人認為這相當浪費錢，因為那些零食實在太多了；但也有人認為，這是度假，應該讓孩子們盡情享受。也有不少網友認為，光想要餵飽12個孩子就是一份全職工作，不需過度苛刻。

在有12個小孩前，艾莉西亞跟喬希跟不孕症及反覆流產奮鬥了九年，但始終沒有結果，他們決定領養孩子。他們收養的第一個孩子亞歷克斯在2010年與他們同住，2011年正式收養，當時他只有五歲。沒想到收養亞歷克斯六天後，他們發現懷孕了，接下來他們陸續收養現在15歲的詹姆斯，短短兩周後他們再度發現懷上現在八歲的達西。

之後他們還收養了雙胞胎傑森與喬丹，接著又生了兩個小孩。但收養之路尚未結束，他們在教養中心發現13歲與11歲的派翠克與布里在尋覓收養家庭，因此他們將兩個兄妹領養回家，以免他們分開。最後他們更迎來戴珊與妮維雅，媽媽艾莉西亞解釋，他們是朋友的孩子，但只要他們有需要，就可以一直住在我們家。

喬丹 社群 麥當勞

上一則

墨國廉航班機爆炸巨響 乘客拍到右引擎噴出火光跟火花

下一則

阿根廷副總統遭求刑12年 拉美領袖聲援

延伸閱讀

蕭茲不滿意度創新高 逾6成德國民眾批他領導無方

蕭茲不滿意度創新高 逾6成德國民眾批他領導無方
大華超市台灣美食節周末登場 小吃零食奶茶免費嘗

大華超市台灣美食節周末登場 小吃零食奶茶免費嘗
防老公偷吃零食 日本人妻冰箱寫警語 網：這招學起來

防老公偷吃零食 日本人妻冰箱寫警語 網：這招學起來
從不孕症到養育12孩 紐約夫妻1家14口度假 外食點滿桌

從不孕症到養育12孩 紐約夫妻1家14口度假 外食點滿桌

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣