美國健身教練爆買700顆雞蛋 日吃100顆增肌減脂

費爾南多在社群媒體上分享自己一天要吃100顆蛋。（取材自TikTok）

美國一名健身 教練近日在社群媒體 上，分享自己維持肌肉的飲食祕密，讓眾人看了嘖嘖稱奇。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，費爾南多·托拉卡（Fernando Torraca）是一名專業健身教練，他常在TikTok 上分享自己的增肌減脂料理，也常分享自己的健身菜單。他自稱為「飲控之王」（The King of Diet），光是TikTok上就有52萬名粉絲追蹤。

他日前在TikTok上分享，自己購買了700顆雞蛋，不過他寫道：「700顆蛋也只夠我吃7天」。他在自己的YouTube頻道分享，自己一天就要吃100顆蛋，並解釋自己為什麼一天要吃那麼多蛋，也拍攝他如何料理這100顆蛋。

費爾南多說，自己一天要吃四到五餐，所以一餐要吃大概20到25顆蛋。不過他在影片中把所有蛋黃倒掉，表示自己只會吃其中兩顆蛋的蛋黃。他說，自己不想買現成的蛋液，因為他認為只有自己打出來的蛋是真實的，口感也跟現成蛋液不一樣。而之所以會選擇多吃蛋，少吃魚肉、紅肉或其他蛋白質，是因為他會脹氣，感覺要花很多時間才能消化。

許多網友都留言批評他浪費食物，就算把不吃的蛋黃賣給烘焙坊或送給親友也好，不該這樣直接倒掉。但他解釋，自己不把沒用到的蛋黃分給其他人吃，是因為怕裡面有細菌，到時他得要為他人的健康負責任。有網友開玩笑地說，他應該直接養幾隻雞在家裡比較快，也有網友酸他這麼做，只是為了引人注目。