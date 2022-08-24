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駭人「灰毛長條無眼怪」 狂吸2000萬網友 真實身分曝光

聯合新聞網
一名網友分享在路上遇見的奇特生物，該生物全身布滿毛、身體呈現長條狀，臉圓滾滾的卻沒有眼睛。（取材自TikTok​）
一名網友分享在路上遇見的奇特生物，該生物全身布滿毛、身體呈現長條狀，臉圓滾滾的卻沒有眼睛。（取材自TikTok​）

大自然有許多野生動物充滿了奧妙。最近一段影片在網路上瘋傳，一名網友某天在路上驚見一隻奇特生物，該生物全身布滿毛、身體呈現長條狀，臉圓滾滾的卻沒有眼睛，露出嘴裡兩顆特別大的尖牙，相當詭異駭人，影片吸引千萬名網友熱議。

綜合外媒報導，羅馬尼亞一名網友「costicacrv0」在TikTok帳號上傳一段短片，表示自己某天在路上見到一種長相非常詭異的生物，從影片可以看到該隻生物有長條狀的身體、全身被體毛覆蓋，從水泥建築下露出半截身體，儘管只有身體只有一半，但可以推測該物種身形應該相當長。

令網友感到驚訝的是，這隻長條狀生物雖然伸出了兩隻前爪，但從牠的臉上完全看不到眼睛，只有大大的鼻子跟兩顆巨大的尖牙露出，乍看像是鼠類但又不像一般會看到的老鼠，這讓網友相當好奇這是什麼生物，因此用手機拍下影片後PO上網，希望有知道的人可以解答。

影片曝光後吸引超過2000萬人觀看，不少網友都被這隻無眼長毛生物嚇到，留言表示「我從來沒有見過像這樣的生物」、「這是寶可夢的地鼠嗎」、「長相也太詭異」、「我以為牠是某種奇幻生物」。後來有熟知該種生物的網友跳出來解答，指出這隻詭異的生物其實是「盲鼴鼠(Spalax)」。

盲鼴鼠是一種穴居生活的小型哺乳動物，分布於東歐、西亞及中亞，牠們眼睛極小且天生失明，長期都在地底下生活。過去科學團隊曾經對盲鼴鼠進行研究，發現盲鼴鼠跟牠們的親戚裸鼴鼠都長期生活在地底下，長相相當類似。根據研究團隊發現，該物種有個特點就是從不罹患癌症，可說是相當稀奇的一種生物。

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