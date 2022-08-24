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衣索比亞航空高空失聯 竟因2機師睡著了 被警報叫醒後平安降落

編譯周辰陽
衣索比亞航空一架波音737客機的2名機師飛行途中睡著，最後被自動駕駛儀斷開的警報聲叫醒，並平安駕機降落。（路透）
衣索比亞航空一架波音737客機的2名機師飛行途中睡著，最後被自動駕駛儀斷開的警報聲叫醒，並平安駕機降落。（路透）

英國每日郵報引述「航空先驅」（Aviation Herald）網站消息報導，非洲最大航空公司、衣索比亞航空一架波音737客機的2名機師，日前在飛行途中睡著了，最後是被警報聲叫醒，並平安駕機降落，沒有任何人受傷。

據報導，衣索比亞航空的「ET343」航班當時正從蘇丹首都喀土穆（Khartoum）飛往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）。儘管飛機抵達目的地時理應開始下降，但因為兩位機師睡著了，讓ET343繼續飛過下降頂點（Top of Descent），維持在3萬7000英尺（近1萬1300公尺）的巡航高度。

報導指出，飛航管制多次試圖聯繫兩位機師，但是沒有成功，直到ET343航班自動駕駛儀斷開與發出警報，機組員這才醒了過來，隨後操縱客機開始下降，最終安全著陸。

該班機在跑道停留了大約兩個半鐘頭，接著才起飛進行下一趟航程。數據與航跡圖也證實了這起事件，顯示機師醒來時，該班機已經飛越了跑道，隨後設法進行另一次進場。航空分析師馬切拉斯（Alex Macheras）上推特寫道，他對此事「深為關切」，「機師疲勞並不是什麼新鮮事，持續對國際飛安構成最重大威脅之一」。

英國 推特 分析師

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