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求子54年 印度70歲婦成功生下男娃 75歲夫樂當新手爸

聯合新聞網
印度一名70歲老婦，近期生下一個健康的男嬰。（取材自臉書）
印度一名70歲老婦，近期生下一個健康的男嬰。（取材自臉書）

印度一名70歲老婦近期生下一個健康的男嬰，跌破眾人眼鏡。

據ODDITYCENTRAL報導，這對夫妻來自印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）。丈夫戈比昌德（Gopichand）今年75歲，為他生下兒子的妻子錢德拉瓦提（Chandravati）則是70歲。

兩人結婚54年，多年來為了求子用盡各種方法，但始終不能實現夢想。由於之前也曾有女子超過70歲，仍成功生下健康的寶寶，因此兩人不肯放棄，接受兩次試管嬰兒療程。錢德拉瓦提在第三次療程時成功懷孕，終於生下一名健康的男嬰。

戈比昌德看見妻子在54年後，終於為自己添了個兒子，喜悅之情溢於言表。他說，自己是獨生子，一直很希望能延續家族的名字，從1968年開始，他就和妻子「努力做人」，如今終於成功了。

負責為錢德拉瓦提治療的試管嬰兒專家表示，能夠懷上小孩雖然讓這對夫妻覺得很幸福，但也還是會擔心母親年事已高，不確定能否順產。所幸，後來錢德拉瓦提生下一名健康的男嬰。

他也提到，年屆七旬還能夠生孩子的產婦非常少，因此他認為，這對夫妻可能是拉賈斯坦邦第一對超過70歲的新手爸媽。不過，這對夫妻也可能是印度最後一對藉由試管嬰兒懷孕的爸媽。因為今年7月當地政府頒布一項法律，禁止不孕症醫療中心為超過50歲的男性和女性提供治療。錢德拉瓦提在該法頒布之前就已經懷孕，因此不受影響。

印度

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