反抗神學士 阿富汗「最神祕搖滾女團」 藍罩袍下唱出自由呼聲

「身體不是用來隱藏,不要布卡,不要!」2022年8月30日,美軍撤出阿富汗 將屆滿一周年,這也意味著神學士(Taliban,另

譯塔利班)政府執政一年。這一年中,神學士嚴格執行「伊斯蘭教法」,對女性的限制與壓迫更是有增無減。

早在神學士首次掌權的2000年代之時,阿富汗出現了一個神祕的女子搖滾樂團,團員身穿遮蓋全身的「布卡」(Burka)罩袍,用陽春的旋律、帶著口音的英文歌詞,唱出對伊斯蘭世界女性壓迫的反抗;在神學士倒行逆施的如今,「布卡樂團」(Burka Band)在20年前唱出的歌曲依然真實映照現況,更形諷刺與悲涼。

神學士的女性禁令一道接著一道頒布,從不能從事政府工作、不能接受中學教育、不能在沒有男性陪同下出遠門,到2022年5月,神學士要求阿富汗女性必須在公共場合蒙住臉龐,喀布爾 街頭上的女性再次穿上了遮蓋全身的藍色「布卡」,時光被強硬逆轉回到20多年前,神學士首次奪權之時。

在那段阿富汗女性的黑暗時光,神祕的布卡樂團橫空出世,她們唱著:

(You give me all your love. You give me all your kisses.)

然後你摸摸我的布卡,根本不知道這是誰。

(And then you touch my burka. And do not know who is it.)」