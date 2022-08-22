紐西蘭家庭倉儲挖寶驚魂 赫見手提箱藏屍體

紐西蘭一個家庭近日在拍賣會中買了手提箱，沒想到竟發現箱內有人類遺骸；圖為示意圖。（Getty Images）

紐西蘭一個家庭近日在一場倉儲設施的拍賣 會中買下一個手提箱，沒想到竟打開後竟在箱內發現人類遺骸，目前紐西蘭警方已介入調查。

BBC報導，這起事件發生在奧克蘭 南區（South Auckland）的一戶人家，據悉，這家人從當地一家倉儲公司的倉庫購買包括這只手提箱在內等一拖車的物品。

當地新聞媒體報導稱「這些物品被出售是為了清理倉儲中的廢棄物品」，類似拍賣的競標者通常不會在購買之前仔細檢查物品 ，他們大多希望獲得「驚喜且有價值的收穫」。

調查人員法約拉（Tofilau Faamanuia Vaaelua）指出，這家人回到家中拆開手提箱後才有這可怕的發現，目前警方已展開兇殺案調查，並正試圖辨認遺體。該家庭與事件的關係已被排除。

此外，該家庭的數個鄰居還提到在警察 到達前，這個手提箱就散發出一種「惡臭」，一位曾在火葬場工作的鄰居表示「這種氣味很容易辨認，我馬上就知道了，我想，那是從哪裡來的？」

警方官員表示，目前的首要任務是「確認死者身分，以便我們能夠確定事件背後的全部情況」，並補充說「鑑於事件的性質，通知近親需要時間」。