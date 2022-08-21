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日中學招生廣告PO「學生逆風照」 網讚氣場強

聯合新聞網
日本一所高中釋出「逆風」主題的招生海報，網友稱讚該校創意十足。（取材自Instergram）
日本一所高中釋出「逆風」主題的招生海報，網友稱讚該校創意十足。（取材自Instergram）

高中職招生海報往往會突出升學率、得獎紀錄、社團或是學校資源等，但日本鹿兒島的一所高中別出心裁，以「逆風」為主題拍攝了一系列學生的「逆風大頭照」，並製作成海報釋出，強調該校學生皆擁有抵抗逆風的能力，海報曝光後更獲得網友大力稱讚。

日本「鹿兒島縣立奄美高等學校」8月初在官方Instagram公開最新的招生宣傳海報，本次主題為「逆風」，海報上貼有班主任和12位學生的大頭照，但這些照片並不一般，只見學生們個個像在抵抗強風一樣，雖然頭髮、衣襟被大風吹亂，他們仍用堅毅的表情凝視前方，傳達出即使逆風前行也無所畏懼的精神。

海報上配文寫道，「逆風是什麼？新冠疫情？少子化？經濟衰退？敵對學校人氣上升？最近不知什麼原因，逆風很強勁，但我們一直在『風』很强的『奄美』學習。無論哪個時代風大的時候肯定有很多，不過沒關係，我們來自『奄美』，多麼逆風啊。」

這則海報被轉發到推特上後火速暴紅，網友們紛紛留言稱讚，「它看起來像電影海報」、「我想和一個讓我通過這種設計提案的客戶一起工作，因為大多數時候我都被拒絕」、「果然，鹿兒島縣立奄美高中太奇特了，但我想進入」、「在奄美高中自由自在的感覺真好，雖然我只是從外面看到的」、「在逆境中感覺無敵」。

還有網友仔細留意照片中的人像，發現一些新亮點，「不只怎麼有一個人似乎著迷了，還有一個是劉海完好無損的最強女孩」、「有一個人看不到臉」、「下排右二是壓倒性的老闆氣場，如果跟她對上眼睛感覺會石化」，「每個人的臉都很漂亮」、「顏值也太高」、「可能因為是鹿兒島的緣故，有很多眼神犀利的孩子」。

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