北海道到底有多大？機場計程車資表嚇人

網友分享一張北海道新千歲機場的計程車價目表，顯示到各大景點車資都不便宜。（取材自推特）

日本 北海道是知名的觀光 勝地，然而許多旅客造訪北海道時，卻低估了其本身因幅員遼闊所帶來的交通成本。北海道總面積8萬3454平方公里就占了日本國土五分之一以上，差不多相當於38個東京，或九州兩倍多大小。近來更有網友以一張計程車價目表，告訴外來旅客北海道有多麼寬廣。

據日本媒體報導，日本twitter網友「takatsukinotk」最近分享一張圖片，畫面中是北海道新千歲機場 的計程車價目表。上頭顯示要開到札幌市區的車資，就要價1萬2400元（日幣，下同，約92.4美元）。到其他各大景點的車資，也幾乎都得破2、3萬元，甚至若要去位於北海道南方的函館，車資竟高達6萬5500元。

Takatsukinotk指出，有些旅客來到北海道後，心想反正難得來一趟，就乾脆全程搭計程車，並排出先到函館，再去小樽，最後晚上留宿札幌一類的規畫。結果到了現場，才發現無論是車資還是搭車時間根本無法負荷，只得重新思考行程。

網友們也紛紛回應「分辨不出北海道有多大的人意外很多」、「這是為了搭車後才發現爆表的旅客提醒吧」、「這距離和金額在本州很難想像」。