飛機裡有個黑暗小吊艙 是空服員的幸福天地

機組人員在飛機上的秘密休息空間。（取材自抖音）

機艙上的一切都令人覺得新鮮，不少民眾對空服員休息區與機長室的神祕感到好奇。一名空服員便在自己的TikTok 上分享機組人員的休息室，讓大家一窺究竟。

據澳洲 媒體「news.com.au」報導，這名機組人員帶大家進入被稱為「黑暗小吊艙」，指出該空間是機組人員在長途航程中的休息空間。因為沒有對外窗的關係，所以裡面相當暗，但這裡是空服員的恢復元氣的重要休息區。

一名同為空服員網友也回應，他自己最喜歡長途航程時，爬進自己的床位，然後昏睡兩個多小時；另一名空服員網友也表達同意指出，小吊艙裡真的非常舒適。

報導中指出，無法辨識分享該影片的空服員所服務的航空公司，但大多數的波音777和波音787的機型，都有一個祕密樓梯可通往機組人員休息的臥室，其中也包含機長的休息室。

由於乘客無論如何都不能進入這些區域，且這些空間也都被隱藏得很好，因此不會有人發現這些神祕空間。

在較新款的飛機，如波音787或空中巴士A350的休息區就被規畫在機身主艙的上方，舊款的飛機通常都規畫在貨艙中。雖然臥艙空間狹小，但像美國聯合航空一樣會提供床單、枕頭、軟墊等給空服員使用，並有通風口保持空氣流通與溫度控制，以利他們可以獲得充足休息。

而未來紐西蘭航空也希望可以推出可以臥躺休息的長途客機服務，預計2024年他們的飛機將為經濟艙旅客提供世界上第一個可以躺下睡覺的客艙。