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36年簽同組號碼 加男中1550萬美元大獎

綜合報導
一名加拿大男子同一組號碼養了36年之久，沒想到真的讓他中了2000萬加元大獎。（本報資料照片）
一名加拿大男子同一組號碼養了36年之久，沒想到真的讓他中了2000萬加元大獎。（本報資料照片）

加拿大多倫多一名70歲退休男子36年來都用同組號碼簽樂透，結果在日前開獎時中了2000萬加元（約1550萬美元）大獎，他的願望是帶家人走訪世界各地，留下美好的回憶。

加拿大「環球新聞」（Global News）報導，狄克森（Stephen Dixon）在聲明中表示：「我一開始用這組號碼買Wintario彩券，後來改買樂透6/49（LOTTO 6/49）。這些號碼是由家庭的重要節日所組成。 」

狄克森說，他兒子看到消息，說這次大獎開在他們居住的多倫多市士嘉堡區（Scarborough）後，提醒他對獎。他當時人在一家商店內辦事情，決定當場對獎。

他表示：「當我看到螢幕上出現『大贏家』字樣，我以為2000萬加元數字是替下一期彩券打廣告。店員幫我核對彩券號碼後說：『我的天哪，你中大獎了！』」然後店員開始手舞足蹈歡呼，店內其他顧客也都向他道賀。

狄克森還說，當他拿彩券給妻子看時，她一開始以為中的是2萬加元，當他向妻子確認獎金是2000萬加元時，她還以為他在惡作劇。

狄克森表示，他是個物欲不高的人，希望將這筆錢跟他生命中美好的人分享，他要帶家人到世界各地旅行，留下美好回憶。

加拿大 退休

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