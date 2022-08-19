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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

印尼65歲富翁娶19歲少女稱「真愛」 閃婚2個月閃離

綜合報導
婚禮上65歲新郎吻新娘額頭，見到新娘甜笑回應。（YouTube影片截圖）
婚禮上65歲新郎吻新娘額頭，見到新娘甜笑回應。（YouTube影片截圖）

印尼一段相差46歲的「爺孫戀」日前引起網路熱論，當時65歲富翁與19歲少女相識一個月便閃婚，富翁強調兩人婚姻是出於「真愛」與「感情」，女方並非貪圖金錢才下嫁。但兩人閃婚僅兩個多月，已感情生變離婚。

香港01報導，這段惹人關注的「爺孫戀」要從5月18日在印尼西爪哇（Jawa Barat）舉行的婚禮說起，當時65歲富翁蘇塔尼（Sutani）娶了19歲新娘巴蓮蒂（Barenti）。據報巴蓮蒂是處女，兩人相識到結婚僅一個月，而蘇塔尼給予女家的聘禮極豐厚，包括7億印尼盾（約4萬7500美元）現金、房地產、汽車、黃金、珠寶等。

當時蘇塔尼被問到巴蓮蒂是否因金錢而嫁給他時，他堅定強調婚禮所有聘禮都是他自願奉上，女方沒有向他提出任何物質要求，形容兩人結婚是出於「真愛」和「感情」，並非由「金錢」維繫，他亦不在乎網友如何談論他們。

但婚禮才過去兩個多月，兩人已經感情生變。

據印尼媒體報導，蘇塔尼鄰居證實蘇塔尼已與巴蓮蒂離婚，「可憐老人家（蘇塔尼）還生了病」。

報導未提到蘇塔尼送贈巴蓮蒂的禮物如何處理，而當地媒體向兩人的家人查詢，但未獲回覆。

印尼 汽車 香港

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