養父母裝好心收留9年 印度女見「尋人啟事」驚覺被拐

德文德拉經過多番努力終於找到了高德的尋人啟事，亦幫助她與生母重逢，那正是高德小學二年級時拍下的照片。（取材自Twitter）

印度 孟買（Mumbai）一名16歲少女，九年前上學途中遭到一對夫妻用甜食誘惑綁架，還騙她是走失後才「好心收留」，她就這樣與這對「養父母」生活，直到「養父母」另生孩子後，女孩便遭欺負毆打，直到她做傭工的同事上網搜尋，才發現少女就是當年失蹤的小女孩，最終順利跟家人重逢。

據印度媒體報導，2013年1月22日上午8時，當時才七歲的高德（Pooja Gaud）與哥哥羅希特（Rohit）一起走路去上學，由於哥哥走路較快，高德就一個人落單了，這時有對夫妻檔蘇薩（Harry D’Souza）與索妮（Soni）見狀，便拿出巧克力及冰淇淋使出甜蜜誘惑，成功綁架高德。這對夫妻得逞後，就將高德改名安妮並帶離孟買，直至2015年才返回當地。

當年，「假父母」告訴高德，她並不是他們的親生小孩，而是在她「走失」時被撿回家的，高德信以為真，「認賊作父」與高德夫婦一起生活，更視他們為父母。高德表示，他們剛開始還會照顧她，不過隨著索妮生下自己的親生孩子後，一切都變了，「她開始欺負我，還會毆打我。」

七個月前，蘇薩強迫高德到一個商人的家中做傭工，認識了一起打工的35歲婦女德文德拉（Pramila Devendra），並向她哭訴遭到「非親生爸媽」的慘忍虐待。機警的德文德拉察覺到不對勁，連忙上網搜尋「尋人啟事」，果然發現高德就是當年失蹤的小女孩。

哥哥羅希特回憶道，當年全家人跟鄰居都一起幫忙尋找妹妹，並到警局通報失蹤，不過警方一直找不到高德的下落。

隨後，高德在時隔九年後終於與家人團聚，但一直在尋找她的父親已抑鬱而終。至於犯下兒童綁架案的蘇薩與索妮，已經遭到警方逮捕。