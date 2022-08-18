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印巴分治 兄弟離散75年後終團聚 兩人會面時相擁大哭

綜合報導
印度老翁西卡汗見到他巴基斯坦的哥哥沙迪克汗時，欣喜的淚水從他的臉頰流下。（取材自推特）
印度老翁西卡汗見到他巴基斯坦的哥哥沙迪克汗時，欣喜的淚水從他的臉頰流下。（取材自推特）

印度老翁西卡汗見到他巴基斯坦的哥哥沙迪克汗時，欣喜的淚水從他的臉頰流下。這是自1947年印巴分治以來，兄弟倆首次見面。

中央社引述法新社報導，英國結束其對印度的殖民統治時，將南亞次大陸拆成兩個國家，導致西卡汗（Sika Khan）和沙迪克汗（Sadiq Khan）手足分離，那時西卡才6個月大。

今年是印巴分治（Partition）75周年，當年，宗教派別流血衝突造成的死亡人數可能超過100萬，而在印度和巴基斯坦獨立建國時，許多類似西卡這樣的家庭被拆散。

西卡的父親和姊姊在族群大屠殺中遇害，當時年僅10歲的沙迪克設法逃到巴基斯坦。西卡表示：「我母親痛不欲生跳河自殺。」 他說：「村民和一些親戚憐憫我，把我撫養長大。」

從小到大，西卡一直渴望知道他哥哥的下落，哥哥是除他之外，他們家唯一倖存的成員。但直到三年前，鄰近一位醫生主動協助，他才取得進展。

經過多次電話聯繫以及巴基斯坦YouTuber狄隆（Nasir Dhillon）的協助，西卡得以和沙迪克重聚。

今年1月，兄弟倆終於在卡爾塔普（Kartarpur）走廊會面。儘管印巴對峙，但兩國2019年簽署協定，允許印度錫克教徒不必申請簽證，就可以經由卡爾塔普走廊，前往錫克教創教祖師那納克（Nanak）安息地朝聖。

開放這道走廊，已成為離散家庭團結與和解的象徵。

西卡拿著一張褪色的全家福相框說：「我來自印度，他來自巴基斯坦，但我們愛著彼此。我們第一次見面時擁抱大哭。這些國家可以繼續打仗，我們不在乎印巴政治。」

幫助西卡和沙迪克兄弟倆團聚的巴基斯坦農民和房地產仲介狄隆，現年38歲，是一位穆斯林，他透過自己的YouTube頻道與他的朋友、巴基斯坦錫克教徒辛赫（Bhupinder Singh）一起，已幫助大約300個家庭團聚。

他說：「他們在卡爾塔普重聚時，不僅是我，在場大約600人看見兄弟倆團聚，都哭了。」

印度老翁西卡汗（圖左）透過視頻電話與他分離75年的哥哥沙迪克汗見面。(Getty...
印度老翁西卡汗（圖左）透過視頻電話與他分離75年的哥哥沙迪克汗見面。(Getty Images)

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