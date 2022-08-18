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日網購精液 半數客人是單身女 最愛中國男

綜合報導
捐精個人資料頁面，記錄人種、身高、體重、髮量、膚色、血型、學歷及職業等等。（クリオス精子バンク網頁截圖）
捐精個人資料頁面，記錄人種、身高、體重、髮量、膚色、血型、學歷及職業等等。（クリオス精子バンク網頁截圖）

近年人口老化、少子化情況越來越嚴重，而且每100個人就有1人患有無精子症，令日本對捐精的需求居高不下。有日媒訪問精子銀行時就發現，原來中國人的精子大受日本女生歡迎！

香港01引述日本集英社報導，丹麥的精子銀行Cryos International注意到日本人對精子的需求，就在2019年開始發展日本服務，讓日本人可以得到通過血液（基因）檢查、精子檢查購得有品質保證的精子。Cryos的日本代表伊藤小姐接受集英社訪問時表示，他們自展開業務以來每年購買人數持續上升，至今已經幫助到400人。一開始預計主要的客人會是受無精子症困擾的夫婦，誰知有超過5成客人都是單身女性；剩下的3成是無精子症夫婦、2成左右是同性伴侶。而Cryos中，日本人捐精者也沒有。

日本對捐精的法例還不完善，除了在公營醫療機關接受治療以外，日本婦產科以營利目的提供精子是犯法的。因此如果要在日本國内購買Cryos的精子，就只能選擇外國人的精子。

伊藤小姐表示因爲日本人希望能生與自己盡量相似的子女，中國、南韓及台灣等東亞地區的捐精者最具人氣，其次就是有黑色或啡色頭髮與眼睛的白人捐精者。

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