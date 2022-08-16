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設計師砸錢訂製咖啡桌 送來竟有生殖器圖樣

綜合報導
一名建築師訂製了一張桌子，想不到送來卻有生殖器圖樣。（取材自推特）
一名建築師訂製了一張桌子，想不到送來卻有生殖器圖樣。（取材自推特）

巴西一名建築師為了幫客戶設計室內裝潢，特地訂製一張咖啡桌，沒想到收到桌子時整個都看傻了，因為桌面上的圖案，看起來就像男性生殖器。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，32歲的安娜是一名住在巴西的建築師，同時也是一名DJ。近日她為客戶設計室內的裝潢，知道火山熔岩製成的桌子每一張都有獨一無二的圖樣，於是便訂購了一張要價2619美元的桌子，想不到這張桌子的桌面圖樣，看起來就像生殖器的樣子，讓人看了好害羞。

安娜表示，因為這張桌子是以火山熔岩手工製造，再用手工上釉，在桌子入窯燒完之前，都不會知道到底會長什麼樣子。她表示，通常這種桌子最後的圖案會是分散的，但不知道為什麼這張桌子的陰影都堆積在中間，看起來就是生殖器的樣子。

她表示，公司已經重新又為客戶訂製一張新桌子，但由於製作時間比較長，安娜還是先把這張「超屌」的桌子留給客戶，她還體貼地告訴客戶「如果你想要留著就留著吧，但如果你不想要，我也能理解」。

這張桌子當然引發網友熱議。大部分的網友都認為一張咖啡桌，賣到這樣的價錢太坑人了。有網友說「這麼硬的價錢誰吞得下去啊？」另一名網友則幽默回說，「建築師看到圖案的時候，心裡應該也在想『誰吞得下去』吧？」

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