泰國夜店玩太嗨 火辣DJ脫衣解扣讓客人塞錢

25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。（取材自Instagram）

夜店玩太嗨竟然當場「春光大放送」？日前泰國 一名火辣女模到夜店擔任DJ，一系列表演讓現場氣氛嗨翻，沒想到下一秒，火辣女模卻脫序演出，她先是脫掉身上的衣服熱舞，隨後還開放客人在她身上塞小費，過激的畫面立刻在網路上瘋傳，當地警方也找上門來，對女模及夜店開罰。

根據《每日星報》及泰國媒體《komchadluek》報導，25歲的帕帕維（Oil Paphavee Chaimongkol）曾是雜誌《花花公子》的女模特兒，近來時常在社群媒體 上分享性感生活照，讓不少粉絲大飽眼福。日前帕帕維到泰國某夜店進行DJ表演，作風大膽的她以一身火辣造型登場，精采表演立刻引爆現場氣氛。

或許是因現場氣氛太嗨，幾杯黃湯下肚後，帕帕維頓時放飛自我，她先是在台上脫衣解扣，拋下身上的衣物後盡情熱舞，豐滿的身材瞬間一覽無遺，部分觀眾也被嚇傻。沒想到下一秒，帕帕維竟開放贊助，讓客人們往她身上塞小費，脫序的演出立刻在網路上瘋傳，消息很快便傳到警方耳裡。

當地警察 調查後發現，該夜店目前仍在申請相關營業牌照，按規定在該期間內不可對外營業，違規者恐面臨最高一年的徒刑及最高6萬泰銖（約1697美元）的罰款，而帕帕維也被開罰5000泰銖（約141美元）。

事後，帕帕維拍攝影片向大眾道歉，並解釋當天夜店的老闆並沒有要求她脫衣，而是因酒後迷茫，才會做出脫序的舉動。