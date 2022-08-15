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印度男在奪命瀑布拍照 墜1000英呎下急流失蹤

綜合報導
印度一名男子在瀑布上方拍影片，結果不慎失足墜落。（取材自推特）
印度一名男子在瀑布上方拍影片，結果不慎失足墜落。（取材自推特）

打卡也要注意地點及安全，否則隨時出奪命事故。印度1名28歲男子於泰米爾納德邦科代卡納爾（Tamil Nadu's Kodaikanal）瀑布拍照時，突然在岩石上滑倒，隨即掉落1000英呎下的急流失蹤。事發影片於網絡瘋傳，當地警方隨即展開搜索行動，惟仍未找到男子下落。據報該瀑布在當地人眼中是危險景點，因已有至少5人在此身亡。

香港01綜合當地媒體報導，日前28歲男子潘迪安（Ajay Pandian）與朋友到科代卡納爾瀑布遊玩，其間走到瀑布旁的岩石「打卡」拍照，詎料失足掉落瀑布。

從網絡流傳的47秒影片見到，潘迪安慢慢滑下到岩石邊緣位置，再站起來舉「V」字手勢拍照。之後潘迪安轉身張開雙手，未知是想轉姿勢拍照還是感受大自然的空氣，惟他稍稍移動後突然失足，沿著岩壁掉落瀑布失去身影，場面相當驚嚇。目擊事故發生，負責拍攝的友人大聲呼喚潘迪安，卻未有回應。

事發後當地警方派員搜索，仍未找到潘迪安下落。據報導，該地區事發前數天一直下大雨，估計可能因此令岩石變得濕滑，而科代卡納爾瀑布在當地人眼中是相當危險的景點，因為至今已有最少5人在此喪命。

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