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屋頂跳水 法男炫技玩命全身瘀青 網驚：有買保險嗎

聯合新聞網
男子跳水後身上留下大片瘀青，卻仍樂此不疲。（取材自Instagram）
男子跳水後身上留下大片瘀青，卻仍樂此不疲。（取材自Instagram）

法國一名男子喜愛跳水，日前他在一處水上樂園挑戰高空跳水，影片一出引發網友熱議。

據每日郵報（Daily Mail）報導，這名男子在網路上的匿名為La Mascotte，意思是吉祥物。日前他參加法國西南部狂熱水上樂園（Frenzy Water Park）舉辦的跳水比賽，因此暴紅。

影片中可以看到，男子並不是從滑水道滑下後跳水，而是從滑水道上方的一處屋頂跳下。現場有數百人到場觀賽，男子從滑水道滑下後，還一度飛到10公尺高的高空，雙手在空中不停揮舞，最後掉進水中引發大大的水花。

這部影片在網路上瘋傳，連樂園都在官方的Instagram上面分享影片並寫道「這是2022年的最佳炫技跳水之一」。不少網友看了都替男子捏一把冷汗，有網友說「希望你有買保險」，還有人說「他還活著嗎？」，更有網友開玩笑說「一定是剛離婚，所以大肆慶祝」。

男子常在Instagram上分享各種挑戰極限的影片，他曾經分享過裸體只穿著四腳褲滑雪的影片，也曾分享過從橋上一躍而下的跳水影片。不過從一定的高度落下，身體大面積打在水面上也讓男子身上留下不少傷痕，身上有大面積的瘀青，網友都紛紛留言提醒他要注重身體健康，不要再做這類可能會令自己身陷危險之中的事。

樂園 滑雪 保險

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