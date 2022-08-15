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危險？澳洲北部神祕巨箱海上漂流 沒人敢打開

聯合新聞網

位在澳洲北部卡奔塔利亞灣（Gulf of Carpentaria）的漁民在海邊發現一個神祕鋼製鐵箱，但卻因裡面可能含有汙染物質，而沒有人敢打開這個體型巨大的神祕鋼盒。

根據每日郵報報導，一群在海上作業的漁民們，無意間發現這鋼製大箱子在海上漂流，因為體積過大難以拖回岸邊，他們擔心不夠顯眼的鋼箱會與其他漁船碰撞，因此在箱子貼上標記號，好讓其他作業船隻注意到神祕鋼盒。

船員Prue Davey表示，他們試圖打開這個鋼製箱子，但後來決定放棄，因為擔心裡面裝有危險物質，打開它似乎有點危險。且很難確定箱子裡是否含有汙染物，如燃料或廢棄物等。另一名船員Tiger Davey則表示，這個箱子也可能來自別艘船，因為卡奔塔利亞灣是一個主要航道。

澳洲海洋保護協會塑膠專案經理Shane Cucow則表示，這個海灣算是垃圾熱點，周遭掉落物數量遠高於平均值，而海灣又位於全球洋流通過的邊緣，這也表示世界各地的垃圾都會被帶到這區。他也解釋，許多廢棄漁網、船具設備等，也都會被丟在水中。

海巡發現鋼製箱子後，也發出海上安全警告，通知鄰近漁船作業小心。

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