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東京極小公寓不到100平方英尺 年輕族瘋搶

綜合報導
東京都心的「極小公寓」正在年輕人間掀起搶租熱潮。 (取材自Spilytus官網)
東京都心的「極小公寓」正在年輕人間掀起搶租熱潮。 (取材自Spilytus官網)

位於東京都心的「極小公寓」，樓地板面積只有9平方公尺（約96.87平方英尺），是一般套房20平方公尺(約215.2平方英尺)的不到一半，但卻在日本年輕人間掀起流行。究竟這種公寓享有超高人氣的祕密為何？

每日新聞報導，在東京新宿安靜的住宅區裡，有一棟白色外觀的兩層樓公寓，共用的走廊十分狹窄，每間房間的樓地板面積僅9平方公尺（約96.87平方英尺），但或許是因為白色牆壁加上天花板挑高，並不那麼令人感覺擁擠，而且還有閣樓可充當寢室或儲藏室。

一名住在這裡一年半的30歲通勤族表示，他會住在這裡的最大原因就是地點好，因為離他的辦公地點只要走路30分鐘，加上不需付訂金，可大幅減少初期費用，月租7萬4500日圓（約560美元）也比附近行情便宜2、3萬日圓。他說，因為他待在房裡的時間幾乎都在打電動，所以一點也不在意狹小。

負責這間房產的東京房地產公司Spilytus，在新宿、惠比壽和目黑等東京人氣地區約有100棟這樣的出租公寓，全部1500間房間的入住率約為98%，入住者有65%為男性、35%為女性，且其中80%都是2、30歲的年輕人。

Spilytus最早提供這種極小公寓是在2015年9月。35歲的社長仲摩惠佑以前每天上班要花超過一小時通勤。他認為，「對投入工作的年輕人來說，或許會需要一間小但住得舒適、且離辦公地點近的房產」，於是他便想到了在有限空間內，盡可能提供較多房間的商業模式。

日本政府在居住生活基本計畫中指出，單人家庭維持「健康且有文化生活環境」所需的住房空間為25平方公尺(約269平方英尺)。房地產資訊服務公司At Home在2020年調查也顯示，有53.4%受訪者表示，即使居住空間「小於20平方公尺(約269平方英尺)」，也能過得開心。

房地產 日本

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