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日本「護士」吊掛竹竿 竟是稻草人

綜合報導
有稻草人打扮成護士，整個吊掛在竹竿上，造型詭異。（取材自「米処新潟稲作専業農家おむすびまん」推特）
有稻草人打扮成護士，整個吊掛在竹竿上，造型詭異。（取材自「米処新潟稲作専業農家おむすびまん」推特）

農曆七月鬼門開，常有一些靈異事件。日本新瀉縣一農民經過當地一處農田時，驚見有「護士」被吊在竹竿上，走近看原來是一具外型精緻的稻草人。原來當地正舉辦比賽展示各種模樣的稻草人，但「護士稻草人」造型實在太嚇人，照片經網上瘋傳後，嚇壞眾多網友，但知道真相後又忍不住爆笑。

香港01報導，樓主是一名住在新瀉縣、從事水稻種植的農夫，他在推特上表示，日前開車經過新潟縣燕市西蒲區一處農田，注意到農田旁有一排外觀各異的稻草人，出於好奇便下車觀看。

其中一個稻草人被打扮成護士造型，並非使用稻草，而是假人模特兒，穿上整套淺粉色護士制服，還戴上護士帽、白色口罩和手套，而且配上深色假髮，連雙腳都上穿白襪和鞋，「護士」被吊起呈離地狀態，十分詭異。

日本新潟一地區每年舉辦稻草人比賽，農田旁有一排外觀各異的稻草人。（推特「米処新潟...
日本新潟一地區每年舉辦稻草人比賽，農田旁有一排外觀各異的稻草人。（推特「米処新潟稲作専業農家おむすびまん」推特）

樓主解釋，西蒲區每年舉辦稻草人比賽，所以附近一帶都會有被打扮成各種各樣的稻草人，例如有推住輪椅的「老婦稻草人」，但這個被吊起的「護士」令樓主笑言，「真的不想在晚上遇到這個稻草人」。

照片在網上瘋傳，不少網友留言表示，「到底是拿來嚇人還是嚇鳥？」、「不用晚上、白天就被嚇到了」。

日本新潟一地區每年舉辦稻草人比賽，有推輪椅的「老婦稻草人」。（取材自「米処新潟稲...
日本新潟一地區每年舉辦稻草人比賽，有推輪椅的「老婦稻草人」。（取材自「米処新潟稲作専業農家おむすびまん」推特）

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