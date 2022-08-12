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印度殺人犯逃亡30年 結婚生子演28部電影 還扮警察

綜合報導
印度男子普拉卡出演28部電影，甚至在其中一部中扮演警察。此為印度警察示意圖。（Getty Images）
印度男子普拉卡出演28部電影，甚至在其中一部中扮演警察。此為印度警察示意圖。（Getty Images）

印度警方近日抓獲一名逃亡30年的殺人犯，這名罪犯曾在印軍服役，他在潛逃期間重組家庭、身兼多職、甚至還出演多達「28部電影」，其中還扮演過警察角色。警方近期重啟冷案進行調查，並在他位於貧民窟內的住家將其逮捕，接下來將面對殺人重罪的審判。

多家印媒報導，被捕男子名為布拉卡（Om Prakash），現年65歲，年輕時曾擔任卡車司機，不過因多次曠職遭開除。布拉卡在上世紀80年代中後期開始犯罪，當時他頻繁偷竊汽車和兩輪車，後因盜竊罪入獄。出獄後，布拉卡加入印度陸軍，服役12年後因擅離職守被開除軍籍。

1992年1月，布拉卡和同夥搶劫並殺害一位摩托車騎士，他的同夥當場落網並服刑七、八年才出獄，普拉卡則是展開逃亡之旅。印度警方之後將布拉卡列入「頭號通緝犯」名單，懸賞2萬5000盧比（約314美元）尋找他的下落。

在潛逃的30年間，布拉卡定居地點距離案發地不遠，他與一名當地女子結婚，還生了三個孩子。

犯下謀殺案後，布拉卡開始打零工，從2007年起就在低成本的印度語電影跑龍套，飾演村長、惡棍，甚至是警察，總計在28部電影中露面，身為通緝犯仍相當高調；其中一部名為「Takrav」的電影，在YouTube上甚至獲得760萬次觀看。被警方抓獲時，他正在為參演下一部電影做準備。

警方表示，此次能夠成功逮捕的關鍵，在於他在身分證上使用自己及父親的本名。

電影 印度 警察

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