我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

懷孕口味變 她竟愛吃狗餅乾 老公傻眼：我們沒養狗

聯合新聞網
女子懷孕後突然變得很喜歡吃狗餅乾，連她自己都覺得超奇怪。示意圖。（取材自ingimage）
女子懷孕後突然變得很喜歡吃狗餅乾，連她自己都覺得超奇怪。示意圖。（取材自ingimage）

不少女性懷孕後口味會改變，原本喜歡的食物可能反而變得突然一點也吃不下。一名女子則是變得突然超愛吃狗餅乾，連她自己都覺得好奇怪。

據鏡報（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，她從懷孕前三個月開始，就開始很想吃狗餅乾，而且不管吃多少都覺得還不夠，一直想吃。女子提到，自己喜歡吃的不是牛肉或海鮮口味的狗餅乾，而是一般的狗餅乾。原本女子不敢讓丈夫知道，因為她自己也覺得這種飲食喜好的改變超奇怪。她在文中寫道：「我知道懷孕時對食物的渴望會很奇怪的，但這對我來說已經不只是奇怪了。」

女子嘗試詢問周遭懷孕的友人，不過他們都說沒有這麼奇怪的飲食喜好。後來女子只好都躲起來偷吃狗餅乾，她說：「我沒養狗，而且是從來沒養過狗」。連自己都很無奈有這樣的獨特喜好。

一天女子在吃餅乾時，被丈夫看見，於是要求要吃一個，但女子就是不肯讓他吃，因為怕丈夫知道那不是普通餅乾。不過女子這樣「護食」的反應反而讓丈夫覺得很奇怪，結果最後還是發現了妻子的小祕密。

雖然丈夫也覺得這樣的飲食偏好很奇特，畢竟兩人家中沒有養狗，不過他選擇幽默回應妻子的新習慣。每當妻子請他幫忙拿條毯子，或做些其他事情，丈夫就會「汪！汪！」的回應，才去做事。女子表示，雖然不知道什麼時候會不再吃餅乾，但現在終於不用偷偷摸摸的吃，讓她鬆了一口氣。

上一則

南韓新天地教會群聚致防疫失控 教主李萬熙無罪定讞

下一則

加拿大多倫多市區大停電 銀行關門、民眾受困電梯

延伸閱讀

洛城新語／大學提供墮胎藥 只做了半套

洛城新語／大學提供墮胎藥 只做了半套
爸爸的叉燒飯

爸爸的叉燒飯
正宗家鄉味…台灣螺螄粉店 柳州人吃了流淚

正宗家鄉味…台灣螺螄粉店 柳州人吃了流淚
她懷孕口味大變 每天吃狗餅乾 丈夫傻眼：根本沒養狗

她懷孕口味大變 每天吃狗餅乾 丈夫傻眼：根本沒養狗

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
在接受CNN採訪時，沃特斯據理力爭。（視頻截圖）

英樂團Pink Floyd前主唱挺一中 勸CNN主持：回去多讀書

2022-08-08 22:29
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
40年之最 社安金明年度可能年增1900元

40年之最 社安金明年度可能年增1900元
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕