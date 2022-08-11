131公斤南韓吃播網紅 2年甩肉48公斤 全身縮水一圈

梁秀彬減肥48公斤，同一件連身裙從過去的緊繃，到如今鬆鬆垮垮。(取材自Instagram)

南韓 知名吃播網紅胖妹梁秀彬（Yang Soobin）因一支剪壞劉海的影片暴紅，但其實她的吃播也很受觀眾歡迎。兩年前為了健康她決心減肥，最高曾達131公斤的她，如今瘦身成果顯著，已經甩掉了48公斤，前後對比讓網友直呼神奇。

南韓知名YouTuber梁秀彬2年狠甩48公斤。(取材自Instagram)

香港 01報導，由於梁秀彬自認是「大食量吃貨」，於是就順勢當起YouTuber、吃播主，沒想到影片也廣受網友喜愛。但因體重一直增加，她在兩年前出現健康問題，於是只好下決心減肥。

噓！星聞報導，對於曾重到131公斤的梁秀彬來說，原本的減重 計畫是減掉25公斤體重，但在努力達成後，她還是繼續持續減重，沒想到她瘦到了83公斤，狠甩48公斤肥油，而且，身體健康問題也大大改善了。

近日她為了紀念減肥兩周年，PO出今昔對比照，同一件灰色的連身裙從過去的緊繃，到如今穿在身上鬆鬆垮垮，變化非常明顯。

除了衣服之外，梁秀彬的身形也大幅縮水，其中小腿看上去幾乎是過去的一半。事實上她在4月底時也曾分享3年前的泳裝照，照片和如今的狀態相比，幾乎是判若兩人，讓網友們驚嘆，因為她完全變身「金剛芭比」，與之前完全判若兩人。網友除了羨慕也佩服其毅力及意志力，同時祝福她能達成自己設立的目標。